Fontos tanulságok

2 órája

Hihetetlen, ami történt – megléptek az ifjú pilóták a mezőgazdasági repülőgépekkel

Címkék#technológia#mezőgazdaságban#időszak

Volt időszak, amikor 130-140 brigád dolgozott repülőgép vezetőként. Az akkori korban a permetezés úttörő megoldásaként tekintettek a repülőgépekre a mezőgazdaságban.

Molnár Dániel
Hihetetlen, ami történt – megléptek az ifjú pilóták a mezőgazdasági repülőgépekkel

Volt időszak, amikor a mezőgazdaságban használt, egykor teljesen új technológiák szépen lassan kikoptak a kor előrehaladtával. A technika fejlődésének a mozgatórugója általában a gazdasági optimalizáció és átrendeződés. A mezőgazdaság mint ipar, különösen érzékeny a költségek változására. Egykor hatalmas áttörésként és egy lehetséges úttörő megoldásként gondoltak a mezőgazdaságban használt repülőgépekről történő permetezésre. Azonban a 90-es években a földről történő permetezés oly mértékben fejlődött az új gépek és számítógépek megjelenésével, hogy a légi permetezés fejlesztés hiányában szépen lassan kikopott az iparból.

mezőgazdasági repülőgépes permetezés
Repülőgépes mezőgazdasági permetezés. Fotó: Láng Róbert

Meglógtak a pilótatanoncok az országból

–Nagyon kevés repülőgép vezető volt abban az időben, zömmel a hadseregből leszerelt régi pilóták végezték ezt a munkát, és ekkor felmerült az igény 68-ban, hogy indítsanak repülőgép-vezető képzést, kifejezetten mezőgazdasági repülőgép vezetői irányba. A képzésnek először Győr városa adott otthont a közlekedési főiskolán, de ez nagyon közel volt a nyugati határhoz. Így aztán fordultak elő olyan dolgok abban az időben, amikor a vasfüggöny még létezett, hogy elkötöttek repülőgépeket és így disszidáltak Ausztriába. Az esetek után Nyíregyházára költöztették a képzést, és igazából itt kezdődött el az oktatás, amelyről évente 20-25 pilóta került ki az iparba, őket mindjárt el is tudták helyezni a mezőgazdaságban – mesélte Szemző Ernő, kaposvári nyugdíjas repülőgép vezető.

 

Permetezésen kívül másra is használták

–1993-ban megszűnt a Mezőgazdasági és Élelmezésügyi Minisztérium Repülőgépes Szolgálata és akkor már csak magánvállalkozások voltak. Ám azelőtt másra is használtuk a repülőgépeket. Csináltunk sétarepüléseket, ejtőernyős ugratásokat, repülőgép-vezető kiképzést, légi taxit merev szárnyú gépekkel. A légi taxi szolgáltatás volt a sétarepülések után a legkülönlegesebb szolgáltatás, hozzá teszem nem is volt olcsó. Rengeteg szép emlékem van, jó történetekkel, de ezek sajnos nem publikusak – mesélte Szemző Ernő. 

MÉM Repülőgépes Szolgálat Fotó: Láng Róbert

A modern mezőgazdaságban egyre inkább előtérbe kerülnek a precíziós megoldások. Drónokkal végzett permetezés például már több országban engedélyezett és terjedőben van, hiszen kisebb vegyszerfelhasználást, pontosabb célbajuttatást és kevesebb elsodródást tesz lehetővé. A repülőgépes permetezés tehát ma már inkább a múlt része, de fontos tanulságokat hordoz a fenntartható mezőgazdaság felé vezető úton. Az új generációs megoldások célja, hogy megőrizzék a gyorsaság és hatékonyság előnyeit, miközben minimalizálják a környezeti és egészségügyi kockázatokat.

 

