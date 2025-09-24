Pető Pont nyílhat Kaposváron a beteg gyerekeknek, Gelencsér Attila lobbizik érte

Kaposvári Pető Pont létrehozásához kérte az Országgyűlés és a kormány támogatását Gelencsér Attila. Kaposvár és a Zselic országgyűlési képviselője parlamenti felszólalásában 127 millió forintot kért a Kaposváron létrejövő Pető Pont megvalósítására.

Pető Pont nyílhat Kaposváron

– A magyar családtámogatás világszínvonalú, de vannak élethelyzetek, amikor nem pénzre, hanem egészségügyi segítségre van szükség – mondta Gelencsér Attila. – Ezért kértem a kormánytól 127 millió forint támogatást, hogy Kaposváron létrejöhessen a Pető Pont.

A Pető-módszer hungarikum, amely mozgássérült és fejlődési nehézségekkel élő gyermekeknek és felnőtteknek ad új esélyt. Ha megvalósul a fejlesztés, sok száz család kap reményt, és ezzel a Dél-Dunántúl is erősödik. Ez egy olyan ügy, amely egyszerre szolgálja a gondoskodást, az esélyegyenlőséget és a vidék felemelkedését, tette hozzá az országgyűlési képviselője.

Sok száz családnak nyújtana reményt

A Pető-módszer hungarikum, világszerte ismert és elismert magyar szellemi örökség. Ez a konduktív mozgásfejlesztési- gyógypedagógiai eljárás különösen azoknak a gyermekeknek és felnőtteknek jelent segítséget, akik mozgássérültséggel, fejlődési nehézségekkel élnek, vagy betegség, baleset után szorulnak komplex rehabilitációra.