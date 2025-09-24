szeptember 24., szerda

GellértMercédesz névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Helyi közélet

1 órája

Pető Pont nyílhat Kaposváron a beteg gyerekeknek, Gelencsér Attila lobbizik érte

Címkék#kormány#gyerek#segítség#Gelencsér Attila#baleset

Az egyedülálló, világhírű magyar módszer Somogyba érkezhet. Pető Pont lehet Kaposváron a beteg gyerekeknek, Gelencsér Attila lobbizik érte.

Kovács Gábor László

Kaposvári Pető Pont létrehozásához kérte az Országgyűlés és a kormány támogatását Gelencsér Attila. Kaposvár és a Zselic országgyűlési képviselője parlamenti felszólalásában 127 millió forintot kért a Kaposváron létrejövő Pető Pont megvalósítására.

Az egyedülálló, világhírű magyar módszer Somogyba érkezhet. Pető Pont lehet Kaposváron a beteg gyerekeknek, Gelencsér Attila lobbizik érte.
Az egyedülálló, világhírű magyar módszer Somogyba érkezhet. Pető Pont lehet Kaposváron a beteg gyerekeknek, Gelencsér Attila lobbizik érte. 
Fotó: Shutterstock

Pető Pont nyílhat Kaposváron

– A magyar családtámogatás világszínvonalú, de vannak élethelyzetek, amikor nem pénzre, hanem egészségügyi segítségre van szükség – mondta Gelencsér Attila. – Ezért kértem a kormánytól 127 millió forint támogatást, hogy Kaposváron létrejöhessen a Pető Pont. 

A Pető-módszer hungarikum, amely mozgássérült és fejlődési nehézségekkel élő gyermekeknek és felnőtteknek ad új esélyt. Ha megvalósul a fejlesztés, sok száz család kap reményt, és ezzel a Dél-Dunántúl is erősödik. Ez egy olyan ügy, amely egyszerre szolgálja a gondoskodást, az esélyegyenlőséget és a vidék felemelkedését, tette hozzá az országgyűlési képviselője.

Sok száz családnak nyújtana reményt 

Ez a támogatás nemcsak egy intézmény létrehozását jelentené, hanem sok száz rászoruló számára nyújtana új reményt. 

A Pető-módszer hungarikum, világszerte ismert és elismert magyar szellemi örökség. Ez a konduktív mozgásfejlesztési- gyógypedagógiai eljárás különösen azoknak a gyermekeknek és felnőtteknek jelent segítséget, akik mozgássérültséggel, fejlődési nehézségekkel élnek, vagy betegség, baleset után szorulnak komplex rehabilitációra.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a sonline.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu