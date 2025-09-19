Ha sietsz, még odaérsz az ingyen ajándékért a kaposvári piacra

szeptember 19., péntek

A vásárlókat igazi őszi hangulat fogadja: a standokat ellepte a szőlő, a szilva, a kukorica, a paprika és az uborka. A kaposvári nagypiac kibővített nyitva tartással ma is egészen 18 óráig várja a látogatókat, így délután is kényelmesen be lehet szerezni a szezon legjavát.

Lugosi Laura

A csarnokban szinte minden stand megtelt, az őstermelői részlegen is bőven akadt választék a friss zöldségekből és gyümölcsökből a Kaposvári Nagypiacon. A virágosoknál most a színpompás őszirózsa, a kardvirág, a legényrózsa, a kakastaréj és a kardvirág bizonyult a legnépszerűbbnek, amelyek igazi őszi hangulatot varázsolnak az otthonokba.

A piacon a szőlő a sláger
A piacon a szőlő a sláger
Fotó: Lang Róbert

61 éves a piac, minden vásárlónak ajándék jár

Ma különleges programmal készülnek: smoothie-nap van a piacon! Friss gyümölcsökből és zöldségekből készült italokat kóstolhatnak a vásárlók, amelyek minden kortyban energiát és jókedvet ígérnek.
Ráadásul ezen a hétvégén a kaposvári Nagypiac 61. születésnapját is ünneplik, így minden vásárló apró ajándékkal térhet haza. A piac 1964. szeptember 18-án nyitotta meg kapuit mai helyén, és azóta is töretlenül szolgálja Kaposvár és környéke vásárlóinak igényeit. 

  • Az alkalomból egész nap ajándékkal kedveskednek a vásárlóknak: aki bemutatja nyugtáját a piacfelügyeleti irodában, az egy piacos meglepetést választhat a vásárlása mellé.

Az őstermelőknél a kukorica darabja 200–250 forintért kapható, a magyar szőlő kilója 400 forinttól indul, míg a prémium fajták ára akár 1600 forintig is felkúszik. Az uborka kilója 790, a virágárusoknál pedig a színes kakastaréj szála 250 forintba kerül, a gyümölcsös standokon pedig az őszibarackot és a nektarint is 1600 forintos kilónkénti áron kínálják, a szilva 1200 forint körül mozog. 

Orsós Jánosné Nagybajomnál szedte gyönyörű vargányáit
Orsós Jánosné Nagybajomnál szedte gyönyörű vargányáit Fotó: Lang Róbert

A nagybajomi Orsós Jánosné frissen szedett vargányát kínált a vásárlóknak. Mint elmondta, a gombaszezon mindig az esőtől függ: "Amikor eső után van gomba, akkor egy-két napig tart a bőség, aztán megint várni kell. Úgy kell számolni, hogy 3-4 napra van szükség, mire előbújnak újra."
A szőlőtermésről Stier Lászlóné, cserénfai termelő adott helyzetképet. Idén közepes termést hozott a hegy, ám a mézédes saszla szőlő így is nagy sikert aratott: reggel kilencre már szinte mind elfogyott.
A virágárusoknál igazi színkavalkád fogadta a vásárlókat. Szabó Gyuláné szerint most az őszirózsa, a kardvirág, a legényrózsa és a kakastaréj a legkeresettebbek. Utóbbi különösen népszerű, hiszen – mint mondta – "szárítva is gyönyörűen megmarad."

Szilva és szőlő: az ősz kedvencei
Szilva és szőlő: az ősz kedvencei 
Fotó: Lang Róbert

A Csik Zöldségkereskedésnél Csik Gyöngyi elmondta, hogy leginkább a savanyúságnak való zöldségeket keresték: almapaprika, apróhagyma és uborka fogyott a legjobban. A piacon a mézkedvelők sem maradtak kínálat nélkül: a csokonyavisontai Gulyás Méhészeti Manufaktúránál akácméz, tavaszi és nyári vegyes virágméz, vadszeder méz és számos mézkülönlegesség is sorakozott az üvegekben.
Az őstermelői részlegen a somogysárdi Fentős Zsolt kukoricastandja sárgállott. 

Július eleje óta folyamatosan terem és szeretném, ha október végéig kitartana. 12 hektáron, szakaszosan vetve, 6-7 napos eltolódással mindig újabb rész érik, így mindig jut friss kukorica a vásárlóknak.

Gyönyörű a kakastaréj és tartós
Gyönyörű a kakastaréj és tartós 
Fotó: MW

Több vásárlót is megkérdeztünk, miért látogattak el a piacra, és egyöntetűen azt mondták: a heti szokásos bevásárlás mellett elsősorban a jó ár/érték arányú szőlő és kukorica miatt érkeztek.

Hatalmas szőlőfürtök a piacon

Fotók: Lang Róbert

A kaposvári piac tehát most is a bőség és az őszi ízek tere: a gombától a szőlőn át a színes virágokig és mézkülönlegességekig minden megtalálható, ami a szezonhoz hozzátartozik.

 

 

