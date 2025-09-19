Ha sietsz, még odaérsz az ingyen ajándékért a kaposvári piacra

A csarnokban szinte minden stand megtelt, az őstermelői részlegen is bőven akadt választék a friss zöldségekből és gyümölcsökből a Kaposvári Nagypiacon. A virágosoknál most a színpompás őszirózsa, a kardvirág, a legényrózsa, a kakastaréj és a kardvirág bizonyult a legnépszerűbbnek, amelyek igazi őszi hangulatot varázsolnak az otthonokba.

A piacon a szőlő a sláger

Fotó: Lang Róbert

61 éves a piac, minden vásárlónak ajándék jár

Ma különleges programmal készülnek: smoothie-nap van a piacon! Friss gyümölcsökből és zöldségekből készült italokat kóstolhatnak a vásárlók, amelyek minden kortyban energiát és jókedvet ígérnek.

Ráadásul ezen a hétvégén a kaposvári Nagypiac 61. születésnapját is ünneplik, így minden vásárló apró ajándékkal térhet haza. A piac 1964. szeptember 18-án nyitotta meg kapuit mai helyén, és azóta is töretlenül szolgálja Kaposvár és környéke vásárlóinak igényeit.

Az alkalomból egész nap ajándékkal kedveskednek a vásárlóknak: aki bemutatja nyugtáját a piacfelügyeleti irodában, az egy piacos meglepetést választhat a vásárlása mellé.

Az őstermelőknél a kukorica darabja 200–250 forintért kapható, a magyar szőlő kilója 400 forinttól indul, míg a prémium fajták ára akár 1600 forintig is felkúszik. Az uborka kilója 790, a virágárusoknál pedig a színes kakastaréj szála 250 forintba kerül, a gyümölcsös standokon pedig az őszibarackot és a nektarint is 1600 forintos kilónkénti áron kínálják, a szilva 1200 forint körül mozog.

Orsós Jánosné Nagybajomnál szedte gyönyörű vargányáit Fotó: Lang Róbert

A nagybajomi Orsós Jánosné frissen szedett vargányát kínált a vásárlóknak. Mint elmondta, a gombaszezon mindig az esőtől függ: "Amikor eső után van gomba, akkor egy-két napig tart a bőség, aztán megint várni kell. Úgy kell számolni, hogy 3-4 napra van szükség, mire előbújnak újra."

A szőlőtermésről Stier Lászlóné, cserénfai termelő adott helyzetképet. Idén közepes termést hozott a hegy, ám a mézédes saszla szőlő így is nagy sikert aratott: reggel kilencre már szinte mind elfogyott.

A virágárusoknál igazi színkavalkád fogadta a vásárlókat. Szabó Gyuláné szerint most az őszirózsa, a kardvirág, a legényrózsa és a kakastaréj a legkeresettebbek. Utóbbi különösen népszerű, hiszen – mint mondta – "szárítva is gyönyörűen megmarad."