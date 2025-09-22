Ezermilliárdokat költünk, amiből igazán jól a Temu él

Történelmi fordulat a magyar e-kereskedelemben: a külföldi webáruházak, élükön a Temuval, már több bevételt zsebelnek be a magyar bankkártyás vásárlásokból, mint az összes hazai online bolt együttvéve – piaci fordulat, ami sok vevőt érinthet.

Piaci fordulat: a hazai online vásárlók többet költenek külföldön, mint itthon

Fotó: MW

Temu, online kereskedelem, bankkártya tulajdonosok – megtörtént a trónfosztás

Minden 100 forint online vásárlásból már 52 forint külföldi kereskedő kasszáját gazdagítja ugyanis – emelte ki Gergely Péter, a BiztosDöntés.hu pénzügyi szakértője.

Megtörtént a trónfosztás – immár a Temu határozza meg a magyar online kereskedelem zömét. Az idei II. negyedévben már több mint 49 millió külföldi online vásárlás történt, ami 29,2 százalékos növekedést jelent éves szinten. Ennél is drámaibb az, hogy - a Temu felfutásától aligha elvonatkoztathatóan - külföldi online bankkártyás fizetések 1 111 milliárd forintos értéke már közel 100 millió forinttal magasabb, mint amennyit – 1 016 milliárd forintot – hazai online üzletekben magyar bankkártyákkal fizettek az ügyfelek.

Piaci fordulat: a magyar online vásárlók többet költenek külföldön, mint itthon

Némileg torzítja a számokat, hogy a hazai bankok döntő része továbbra is internetes vásárlásként könyveli el, ha valaki a bankkártyájáról például a Revolut számlájára utal pénzt. Illetve vannak olyan Magyarországon működő kiskereskedők, amelyek valójában nem hazai cégek, így a náluk történő fizetés ugyancsak külföldi kártyás vásárlásnak minősül. Ugyanakkor Gergely Péter arra figyelmeztet, hogy a Temu megfelel a magyar jogszabályoknak, így a vásárlói immár utánvételes fizetést is kérhetnek. Ekkor pedig a futárnál kifizetett összeg már magyar POS-vásárlásnak számít, amit a futárcég utal tovább a kínai multinak.

Tarol a Temu

Fotó: Shutterstock

A ruhától a cipőn át az okosóráig

A kaposvári Bogdán Krisztina hétfőn azt mondta: kizárólag megbízható helyről szokott vásárolni. Általában ruhát, könyvet, néha cipőt rendel a webáruházakból.

– Az elmúlt 3-4 évben bevált ez a vásárlási forma – jegyezte meg. – Előnye, hogy kényelmes, gyors, s legközelebb majd a karácsonyi ajándékot rendelem meg.

hétfőn azt mondta: kizárólag megbízható helyről szokott vásárolni. Általában ruhát, könyvet, néha cipőt rendel a webáruházakból. – Az elmúlt 3-4 évben bevált ez a vásárlási forma – jegyezte meg. – Előnye, hogy kényelmes, gyors, s legközelebb majd a karácsonyi ajándékot rendelem meg. Rajczi Zoltán időnként pólót vásárol, de előfordult, hogy okos órát, máskor óraszíjat is vett. Hétfőn azt mondta: jellemző, hogy időben megérkezik a kért áru. Bár megtörtént, hogy nem a megrendelt típusú terméket – pendrive, kertibútor – kapták, ám sikerült elintézni a pénz visszautalását. A középkorú férfinak összességében kedvező a tapasztalata. – A családban többen is vásárolnak web-áruházakból volt, amikor faliszőnyeget, padlószőnyeget vagy épp kanapéhuzatot – tette hozzá.

időnként pólót vásárol, de előfordult, hogy okos órát, máskor óraszíjat is vett. Hétfőn azt mondta: jellemző, hogy időben megérkezik a kért áru. Bár megtörtént, hogy nem a megrendelt típusú terméket – pendrive, kertibútor – kapták, ám sikerült elintézni a pénz visszautalását. A középkorú férfinak összességében kedvező a tapasztalata. – A családban többen is vásárolnak web-áruházakból volt, amikor faliszőnyeget, padlószőnyeget vagy épp kanapéhuzatot – tette hozzá. Kertész Rezső, a Kereskedők és Vendéglátók Országos Érdekképviseleti Szövetsége (Kisosz) vármegyei társelnöke kérdésünkre elmondta: a webáruházak nagyon átalakították a hazai vásárlási szokásokat, többek közt a ruházat vagy a műszaki kereskedelem területén. Sok fiatal és középkorú is így rendeli meg a divatos holmikat, ami számukra több szempontból előnyös, ráadásul nem kell elmenniük 2-3 üzletbe a megvásárolni kívánt termékért. A webráruházak nem csak széles kínálatot nyújtanak, hanem az árak összehasonlítására is lehetőség nyílik.

A Kisosz társelnöke kitért rá: a Covid járvány alatt áttörésszerűen felerősödött a kiszállítások száma.

Lakat kerülhet a boltra

– A webáruházas vásárlások elterjedésének következtében a kisebb helyi boltoknál forgalomcsökkenés következhet be, s előbb-utóbb csökken az üzletek száma – hangsúlyozta Kertész Rezső. – Ha a forgalom ugyanis eléri a kritikus szintet, akkor már nem érdemes fenntartani a boltot. A kereskedő ilyenkor megszünteti a bérleti jogviszonyt, vagy másik vállalkozással próbálkozik, de manapság nehéz olyan üzletprofilt találni, ami biztosan jó. S azzal is érdemes tisztában lenni, hogy a kiskereskedők nehezen versenyeznek a beszerzéseknél a nagy multikkal. Legrosszabb esetben a kiskereskedő megszünteti az egyéni vállalkozói tevékenységét.