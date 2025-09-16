Itt juthatsz féláron juthatsz nápolyi pizzához Somogyban – közeleg a Nápolyi Pizzériák Éjszakája

Idén Somogy vármegyében is lehetőség nyílik részt venni a Nápolyi Pizzériák Éjszakáján, hiszen országszerte több mint 50 pizzéria csatlakozik az eseményhez. Balatonmáriafürdőn a Pizza Sztori, míg Balatonszemesen a Kisnápoly is várja a pizza rajongókat, hogy féláron kóstolják meg az ínycsiklandó nápolyi finomságokat.

Pizza éjszakájét szeptember 19-én tartják

Fotó: MW

Pizza Éjszaka 2025 – féláron a nápolyi pizzák

A rendezvény különleges hangulatra számíthat, mivel ezúttal péntekre esik. A résztvevő helyszínek között találunk olyanokat is, ahol előzetes asztalfoglalás szükséges, míg máshol érkezési sorrendben szolgálják ki a vendégeket, így ajánlott időben érkezni. Az esemény hivatalosan 17:00 órakor veszi kezdetét, és egészen 22:00-ig tart.

A valódi nápolyi pizzakészítés hagyománya 2017 óta az UNESCO szellemi kulturális örökségének részét képezi. Ezekre jellemző a hosszú kelesztés, a kézzel nyújtott, hólyagos, roppanós szélű tészta, valamint a szaftos, lágy középrész. Magyarországon az elmúlt években látványosan nőtt a minőségi nápolyi pizzát kínáló helyek száma, így a rendezvény méltó ünnepe lett ennek a gasztronómiai műfajnak.

Az esemény kezdeményezője, Nóth Gábor aki egy személyes nápolyi utazás során ismerkedett meg az igazi pizzával, amelynek letisztultsága, az alapanyagok frissessége és a város egyedülálló hangulata azonnal megragadta. Lenyűgözte, hogy a pizzák látványos kemencékben, pár perc alatt készülnek el előttünk egy igazi forgatagban. Céljuk, hogy megmutassák, ez nemcsak egy étel, hanem élmény is, és hogy közösen ünnepeljék a pizza Napoletanát.

Ha nem szeretnél lemaradni, érdemes minél előbb kinézni a kedvenc helyedet és, ha szükséges, asztalt is foglalni!