Portugáliai gyakorlaton a kaposvári diákok

A Déli Agrár Szakképzési Centrum Kinizsi Pál Élelmiszeripar Technikum 10 diákja a hétvégén útra kelt Portugáliába, ahol a három hetes szakmai gyakorlatuk alatt új ismeretekkel és élményekkel gazdagodnak. A fiatalok cukrászipari vállalkozásokat keresnek fel, a kaposvári iskola diákjai harmadik éve vesz részt a portugáliai projektben.