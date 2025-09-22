szeptember 22., hétfő

Portugáliai gyakorlaton a kaposvári diákok

Címkék#Déli Agrár Szakképzési Centrum#Kinizsi Pál Élelmiszeripar Technikum#diák#iskola#projekt

Harsányi Miklós

A Déli Agrár Szakképzési Centrum Kinizsi Pál Élelmiszeripar Technikum 10 diákja a hétvégén útra kelt Portugáliába, ahol a három hetes szakmai gyakorlatuk alatt új ismeretekkel és élményekkel gazdagodnak. A fiatalok cukrászipari vállalkozásokat keresnek fel, a kaposvári iskola diákjai harmadik éve vesz részt a portugáliai projektben.

