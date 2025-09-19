Gyilkosság a Pöttyös Kertben, ahol Nyitott Porta Programot hirdettek

Ki hinné, hogy gyilkosság helyszíne a hetesi Pöttyös Kert? Hogy mi is történt, azt később elmeséljük.

A Pöttyös Kert mindenkit vár

A Pöttyös Kert története

A Pöttyös Kert Hetes egyedülálló érdekessége. Tulajdonosa, Nagy Renáta kertésztechnikusként végzett Balatonbogláron 2000-ben, de kis kitérővel kanyarodott vissza a kerthez. A kis kitérőről azt mondja, hogy fiatalon volt „buli-haverok-fanta" időszaka, és sokáig nem volt kész arra, hogy egy gazdaságot vezessen, pedig megvolt a családi birtok. Sajnos édesapja meghalt, és utána kezdett aktívan a kerttel foglalkozni, mert közben megszületett a gyermeke.

– Mindig motoszkált bennem a vágy a kertművelésre, de akkor csúcsosodott ki, amikor gyermekem született, mert azon gondolkodtam, hogy mit adjak a gyereknek enni, hogy tudjam, amit kap, az egészséges – mondta a kezdetekről Nagy Renáta. – Ezért indultam el azon az úton, hogy saját magamnak szeretnék mindent megtermelni.

Nagy Renáta

Egy kert generációk munkájából

A családi portát vette át, mert generációk óta Hetesen élnek. Még egy díszoklevelet is talált az 50-es évekből, amit a dédszülei kaptak elismerésül, mert 200 százalékban teljesítették a mezőgazdasági normát. Erre mondják, hogy örökölte.

Tíz év alatt jutottak el odáig, hogy más is szeretne részesülni abból, amit létrehozott a Pöttyös Kert házigazdája.

– Egy nyitott porta rendszerben igyekszem meghozni a kedvet az önellátáshoz – mutatta be. – Voltak szakácstanulók és iskolai osztályok is a kertben.

A kert termékei

Bárki megkóstolhatja a kert termékeit, sőt belefolyhat az előállításba, beléphet az üvegházba, megnézheti a palántázást a magvetéstől a betakarításig, sőt az evészetig végigkísérheti a növények fejlődését. Megtudhatja, hogy mit lehet készíteni padlizsánból, hogy a rebarbara kiváló lekvár alapanyag, és hogy egy kertben a fűszernövényektől a zöldségekig minden megtalálható, amire egy háztartásnak szüksége van.

Szeptemberi kerti idill

Beköszöntött a céklaszezon

Most éppen a cékla szezonja van, Renáta kicsit édeskésen készíti el, úgy, hogy még a leve is iható legyen. Az idén többet vetett, mert egyre nagyobb az érdeklődés a cékla iránt, sokak szerint a daganatos megbetegedések ellen hathat, de a házigazda szerint egyszerűen finom: megsüti a bébicéklákat, vajas-köményes egytálételt állít össze belőle.