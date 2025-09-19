szeptember 19., péntek

Vilhelmina névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Önellátás

1 órája

Gyilkosság a Pöttyös Kertben, ahol Nyitott Porta Programot hirdettek

Címkék#Nagy Renáta#pöttyös kert#élelmiszer

Egyedülálló kezdeményezés, hogy önellátásra neveljen. A hetesi Pöttyös Kertben nyitott porta programot hirdettek, hogy minél több tudást átadhassanak.

Kovács Gábor László

Ki hinné, hogy gyilkosság helyszíne a hetesi Pöttyös Kert? Hogy mi is történt, azt később elmeséljük.    

A Pöttyös Kert mindenkit vár
A Pöttyös Kert mindenkit vár 

A Pöttyös Kert története

A Pöttyös Kert Hetes egyedülálló érdekessége. Tulajdonosa, Nagy Renáta kertésztechnikusként végzett Balatonbogláron 2000-ben, de kis kitérővel kanyarodott vissza a kerthez. A kis kitérőről azt mondja, hogy fiatalon volt „buli-haverok-fanta" időszaka, és sokáig nem volt kész arra, hogy egy gazdaságot vezessen, pedig megvolt a családi birtok. Sajnos édesapja meghalt, és utána kezdett aktívan a kerttel foglalkozni, mert közben megszületett a gyermeke. 

– Mindig motoszkált bennem a vágy a kertművelésre, de akkor csúcsosodott ki, amikor gyermekem született, mert azon gondolkodtam, hogy mit adjak a gyereknek enni, hogy tudjam, amit kap, az egészséges – mondta a kezdetekről Nagy Renáta.  – Ezért indultam el azon az úton, hogy saját magamnak szeretnék mindent megtermelni.  

Nagy Renáta
Nagy Renáta 

Egy kert generációk munkájából

A családi portát vette át, mert generációk óta Hetesen élnek. Még egy díszoklevelet is talált az 50-es évekből, amit a dédszülei kaptak elismerésül, mert 200 százalékban teljesítették a mezőgazdasági normát. Erre mondják, hogy örökölte.  

Tíz év alatt jutottak el odáig, hogy más is szeretne részesülni abból, amit létrehozott a Pöttyös Kert házigazdája.  
– Egy nyitott porta rendszerben igyekszem meghozni a kedvet az önellátáshoz – mutatta be. – Voltak szakácstanulók és iskolai osztályok is a kertben. 

A kert termékei
A kert termékei 

Bárki megkóstolhatja a kert termékeit, sőt belefolyhat az előállításba, beléphet az üvegházba, megnézheti a palántázást a magvetéstől a betakarításig, sőt az evészetig végigkísérheti a növények fejlődését. Megtudhatja, hogy mit lehet készíteni padlizsánból, hogy a rebarbara kiváló lekvár alapanyag, és hogy egy kertben a fűszernövényektől a zöldségekig minden megtalálható, amire egy háztartásnak szüksége van.  

Szeptemberi kerti idill
Szeptemberi kerti idill 

Beköszöntött a céklaszezon

Most éppen a cékla szezonja van, Renáta kicsit édeskésen készíti el, úgy, hogy még a leve is iható legyen. Az idén többet vetett, mert egyre nagyobb az érdeklődés a cékla iránt, sokak szerint a daganatos megbetegedések ellen hathat, de a házigazda szerint egyszerűen finom: megsüti a bébicéklákat, vajas-köményes egytálételt állít össze belőle. 

A hetesi Pöttyös Kertben jártunk

Fotók: Muzslay Péter

– Mindent megtanulhatunk magunknak megtermelni, amire szükségünk van, csak egy kis elszántság kell hozzá – tette hozzá a Pöttyös Kert tulajdonosa. – A történetemmel azt szeretném  példázni, hogy mindenkinek legyen bátorsága és kedve belevágni. Elég három tő növénnyel kezdeni, nem kell több ezer négyzetméterben gondolkodni, mert ha önmagunkat ellátjuk természetes élelmiszer alapanyagokból, már hozzátettünk a saját egészségünkhöz. 
 

Akcióban a futókacsák
Akcióban a futókacsák

Kiirtják a kártevőket 

A látogatás végén a gyilkosságra is fény derült: 2023-ban öt futókacsa érkezett a kertbe, hogy a biovédekezést szolgálják a kártevők ellen. Azóta csigát nem találni, de megeszik a poloskát, sőt a krumplibogárra is ráfanyalodnak.     

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a sonline.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu