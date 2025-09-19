1 órája
Gyilkosság a Pöttyös Kertben, ahol Nyitott Porta Programot hirdettek
Egyedülálló kezdeményezés, hogy önellátásra neveljen. A hetesi Pöttyös Kertben nyitott porta programot hirdettek, hogy minél több tudást átadhassanak.
Ki hinné, hogy gyilkosság helyszíne a hetesi Pöttyös Kert? Hogy mi is történt, azt később elmeséljük.
A Pöttyös Kert története
A Pöttyös Kert Hetes egyedülálló érdekessége. Tulajdonosa, Nagy Renáta kertésztechnikusként végzett Balatonbogláron 2000-ben, de kis kitérővel kanyarodott vissza a kerthez. A kis kitérőről azt mondja, hogy fiatalon volt „buli-haverok-fanta" időszaka, és sokáig nem volt kész arra, hogy egy gazdaságot vezessen, pedig megvolt a családi birtok. Sajnos édesapja meghalt, és utána kezdett aktívan a kerttel foglalkozni, mert közben megszületett a gyermeke.
– Mindig motoszkált bennem a vágy a kertművelésre, de akkor csúcsosodott ki, amikor gyermekem született, mert azon gondolkodtam, hogy mit adjak a gyereknek enni, hogy tudjam, amit kap, az egészséges – mondta a kezdetekről Nagy Renáta. – Ezért indultam el azon az úton, hogy saját magamnak szeretnék mindent megtermelni.
Egy kert generációk munkájából
A családi portát vette át, mert generációk óta Hetesen élnek. Még egy díszoklevelet is talált az 50-es évekből, amit a dédszülei kaptak elismerésül, mert 200 százalékban teljesítették a mezőgazdasági normát. Erre mondják, hogy örökölte.
Tíz év alatt jutottak el odáig, hogy más is szeretne részesülni abból, amit létrehozott a Pöttyös Kert házigazdája.
– Egy nyitott porta rendszerben igyekszem meghozni a kedvet az önellátáshoz – mutatta be. – Voltak szakácstanulók és iskolai osztályok is a kertben.
Bárki megkóstolhatja a kert termékeit, sőt belefolyhat az előállításba, beléphet az üvegházba, megnézheti a palántázást a magvetéstől a betakarításig, sőt az evészetig végigkísérheti a növények fejlődését. Megtudhatja, hogy mit lehet készíteni padlizsánból, hogy a rebarbara kiváló lekvár alapanyag, és hogy egy kertben a fűszernövényektől a zöldségekig minden megtalálható, amire egy háztartásnak szüksége van.
Beköszöntött a céklaszezon
Most éppen a cékla szezonja van, Renáta kicsit édeskésen készíti el, úgy, hogy még a leve is iható legyen. Az idén többet vetett, mert egyre nagyobb az érdeklődés a cékla iránt, sokak szerint a daganatos megbetegedések ellen hathat, de a házigazda szerint egyszerűen finom: megsüti a bébicéklákat, vajas-köményes egytálételt állít össze belőle.
A hetesi Pöttyös Kertben jártunk
– Mindent megtanulhatunk magunknak megtermelni, amire szükségünk van, csak egy kis elszántság kell hozzá – tette hozzá a Pöttyös Kert tulajdonosa. – A történetemmel azt szeretném példázni, hogy mindenkinek legyen bátorsága és kedve belevágni. Elég három tő növénnyel kezdeni, nem kell több ezer négyzetméterben gondolkodni, mert ha önmagunkat ellátjuk természetes élelmiszer alapanyagokból, már hozzátettünk a saját egészségünkhöz.
Kiirtják a kártevőket
A látogatás végén a gyilkosságra is fény derült: 2023-ban öt futókacsa érkezett a kertbe, hogy a biovédekezést szolgálják a kártevők ellen. Azóta csigát nem találni, de megeszik a poloskát, sőt a krumplibogárra is ráfanyalodnak.