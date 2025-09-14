Potyogtak a gólok a harmadik vonalban

A somogyi harmadosztályban a három hazai siker mellett ugyanennyi vendéggyőzelem született. A balatonberényi Mezőfi József Márk és a mikei Kozma István triplázott, míg a a szintén berényi Wolf Balázs, a mikei Szűcs Gergő, a balatonboglári Bérczi Dávid és a kaposmérő Bartos József pedig duplázott.

A negyedik forduló vasárnapi eredményei

Balatonberény–Iharosberény 7–1 (6–0)

Gólszerzők: Bogdán A. (az 5. percben), Mezőfi J. 3 (a 7. percben, a 23. percben és a 35. percben), Wolf B. 2 (a 19. percben és a 44. percben), Fenusz T. (a 90. percben – 11-esből), illetve Nagy Sz. (az 59. percben).

Kiállítva: Markos P. (Iharosberény) a 7. percben.

Mike–Csokonyavisonta 6–3 (3–0)

Gólszerzők: Szűcs G. 2 (a 8. percben és a 36. percben), Kozma I. 3 (a 43. percben, az 50. percben és a 83. percben), Kohán I. (a 62. percben), illetve Hegedűs M. (a 49. percben), Kalányos S. (az 57. percben), Tóth B. (a 90. percben).

Berzence–Balatonboglár 4–3 (1–1)

Gólszerzők: Tóth Cs. (a 41. percben), Tóth R. (az 52. percben), Lakosa M. (a 71. percben), Tóth M. (a 82. percben), illetve Bérczi D. 2 (a 25. percben és a 90. percben – utóbbit 11-esből), Haál B. (a 65. percben).

Kiállítva: Kiss L. (Balatonboglár) a 75. percben.

Szabás–Babócsa 2–4 (1–1)

Gólszerzők: Török Z. (a 8. percben), Horváth V. (az 52. percben), illetve Bodó N. (a 45. percben – 11-esből), Horváth L. (a 65. percben), Talpas M. (a 75. percben), Vaczkó B. (a 90. percben).

Kéthely–Karád 0–3 (0–1)

Gólszerzők: Denke B. (a 35. percben), Szűcs J. (a 65. percben), Huber D. (a 79. percben).

Kaposfő–Kaposmérő II. 0–5 (0–2)

Gólszerzők: Begovácz A. (a 19. percben), Török B. (a 39. percben), Károli Gyy. (az 50. percben), Bartos J. 2 (a 61. percben és a 90. percben).

MESTERLÖVÉSZEK

A góllövőlista állása: 1–3. (holtversenyben) Bartos József (Kaposmérő II.), Mezőfi József Márk (Balatonberény) és Nagy Szabolcs (Iharosberény) 7 gól; 4–6. (holtversenyben) Kozma István (Mike), Tóth Richárd (Berzence) és Török Zoltán (Szabás) 6 gól; 7. Orsós Róbert (Babócsa) 5 gól; 8–9. (holtversenyben) Kalló Ármin János (Mike) és Talpas Mihály (Babócsa) 4 gól; 10–15. (holtversenyben) Lóki Péter (Kaposmérő II.), Tóth Csaba Imre (Berzence), Bérczi Dávid (Balatonboglár), Horváth Levente (Babócsa), Szűcs József (Karád) és Bauer Martin Ferenc (Csokonyavisonta) 3 gól; 16–28. (holtversenyben) Wolf Balázs (Balatonberény), Fenusz Tamás (Balatonberény), Nyári Tibor (Balatonberény), Török Balázs (Kaposmérő II.), Károli Gyula (Kaposmérő II.), Szabó Miklós (Somogyjád), Hermann Patrik Valentin (Somogyjád), Molnár Martin (Fonyód), Horváth Levente (Babócsa), Markos Péter (Iharosberény), Tóth Barnabás (Csokonyavisonta), Szűcs Gergő (Mike) és Szűcs József (Karád) 2 gól. 46-an egyszer vették be a kaput.