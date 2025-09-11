szeptember 11., csütörtök

Segíteni akart meghalni az apjának egy kisfiú, a pszichológus szerint így történhetett

A 13 éves gyerek bicskával akarta elvágni a kórházi berendezés csöveit. Segíteni akart meghalni az apjának egy kisfiú, a somogyi pszichológus szerint így történhetett.

Kovács Gábor László

Segíteni akart meghalni az apjának egy kisfiú, a pszichológus szerint így történhetett.  Még nincs 14 éves Sarkadon élő kisfiú, aki úgy döntött, meggyilkolja a kórházban fekvő, nagyon beteg édesapját – írta meg a Beol.hu a rendőrség posztja alapján. Azzal akart segíteni neki meghalni, hogy elvágja az ágya mellett álló gép csövét.

Pszichológus magyarázza a megdöbbentő kórházi gyilkossági kísérletet Fotó: Beol.hu
Pszichológus magyarázza a megdöbbentő kórházi gyilkossági kísérletet Fotó: Beol.hu


A pszichológus is megdöbbent 

Az volt a terve, hogy egyszerűen kikapcsolja az apja testébe gyógyszereket juttató gépet, de amikor megpróbálta, a készülék hangjelzést adott, mire berohant egy ápoló és visszakapcsolta. Ezután döntötte el azt, hogy bicskával vágja el a csövét és megszabadítja apját a szenvedéseitől.

Csak azért nem sikerült neki, mert az intenzív osztály munkatársai észrevették, mire készül és megállították, ennek köszönhetően nem történt tragédia. Ha a kisfiú megvalósítja a tervét, az édesapja elvérezhetett volna, a vénájába jutó levegő pedig ott légbuborékot és embóliát okozhatott volna. 

A gyerek nem tagadott a kihallgatásán, életveszélyt okozó testi sértés kísérletével gyanúsítják, szabadlábon védekezhet. Azt mondta a nyomozóknak, egyszerűen „nem tudta kezelni mindig erős apja ágyhoz kötöttségét és kiszolgáltatottságát".

Maga találta ki, vagy a szülő sugallta  

 A probléma az, hogy a gyerek olyan konfliktussal szembesül amit nem ért meg, és így túlterheli, magyarázta felkérésünkre Mátraházi Tibor, kaposvári pszichológus. Úgy gondolja, hogy a család nem megfelelően kezelte és kommunikálta a helyzetet, nem érzett rá a gyerek problémájára, amivel nem tudott megküzdeni, és a gyerek így egyedül maradt. Két módon következhetett be a gyilkossági kísérlet: a gyerek magától találta ki, és a magam módján próbálta rendezni vagy a szülő sugallta neki ezt a megoldási módot.   

 Van segítség! 

Ha Ön vagy a környezetében valaki krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegély számot!

Amennyiben Ön akár szóbeli, lelki, fizikai bántalmazás, szexuális erőszak vagy csalás, akár online csalás áldozata, joga van a segítséghez! Jelentkezzen bármelyik rendőrkapitányságon, bármelyik Áldozatsegítő Központban vagy tegyen bejelentést a 112-es központi segélyhívó telefonszámon, de hívhatja a 0-24 órás áldozatsegítő vonalat, a 06 (80) 225-225-ös számot is. 
 

 

