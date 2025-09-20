A világ tetejére játszotta fel magát a kaposvári pumi

Sokan keressük az utunkat az életben és nem mindig a tudatosan tervezett dolgokban találjuk meg önmagunkat. Van, hogy egyszer csak hirtelen beköszönt egy új hobbi az életünkben, amely iránti szeretetünk hivatássá alakul át. Így történt ez Balázsi Borbálával is, akinek a történetén keresztül az előbb tett kijelentés teljes bizonyosságot nyerhet mindenki számára, és betekinthetünk egy izgalmas kutyás sportba, a puller világába.

A puller kutyás sport. Fotó: Fodor Adrienn

Néha a véletlenek sorozata vezet bennünket az utunkra. Az első szakdolgozat írása közben az ember nem éppen arra számít, hogy egy új társat talál magának az életben. Egy sokak által nagyon szeretett mondat az “Isten útjai kifürkészhetetlenek”, jelentése néha teljesen igaz az életünkre.

–A szakdolgozatomat Fekete István Bogáncs című regénye alapján írtam, és ennek kapcsán kezdtem el a Pumi kutyafajta iránt kutatni. Alapvetően nagyon szeretem a magyar kutyafajtákat, de akkor még nem voltam benne teljesen biztos, hogy akarok-e kiskutyát. Aztán láttam a hirdetését, hogy gazdit keres, elmentem és beleszerettem, így jött Guba – mondta Balázsi Borbála, kaposvári kutyás tréner.

Kezdetektől a világcsúcsig

Biztosan sokan vannak úgy az életben, hogy néha nem tudják, egy dologból mi fog kisülni. Legyen szó munkahelyről, tanulásról, egyetemről, vagy egy új hobbi elkezdéséről. Néha nem a tudatosságban, hanem az organikusan felépülő dolgokban van az erő.

– Guba volt az első saját kutyusom. Amikor megérkezett az életembe, félig kanapé kutya volt félig pedig munkakutya. Nagyon szeretett velem labdázni, és rengeteg energiája volt. Az egyik ismerősöm ajánlotta, hogy kezdjük el a puller sportot, így indult minden – mondta Balázsi Borbála.

A díjnyertes Guba és gazdája Fotó: Lanszki Péter

– Az első nem hivatalos versenyünkön egy hét után vettünk részt, ahol a hobbi kategóriában Guba első lett és különdíjat is kapott. Ekkor láttam, hogy van benne bőven potenciál. Az első évben hihetetlen sok sikerünk volt. Először a runningban jeleskedett Guba, és azt hittem, hogy az már a csúcs. Hamar kiderült azonban, hogy messze még a vége, jelenleg Ő tartja a világcsúcsot saját kategóriájában, a midi running-ban – mondta Balázsi Borbála.