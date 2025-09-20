3 órája
A világ tetejére játszotta fel magát a kaposvári pumi
A kaposvári pumi kutya, Guba 4. helyezést ért el idén a puller kutyás sport világbajnokságon, a jumping szakágban.
Sokan keressük az utunkat az életben és nem mindig a tudatosan tervezett dolgokban találjuk meg önmagunkat. Van, hogy egyszer csak hirtelen beköszönt egy új hobbi az életünkben, amely iránti szeretetünk hivatássá alakul át. Így történt ez Balázsi Borbálával is, akinek a történetén keresztül az előbb tett kijelentés teljes bizonyosságot nyerhet mindenki számára, és betekinthetünk egy izgalmas kutyás sportba, a puller világába.
Néha a véletlenek sorozata vezet bennünket az utunkra. Az első szakdolgozat írása közben az ember nem éppen arra számít, hogy egy új társat talál magának az életben. Egy sokak által nagyon szeretett mondat az “Isten útjai kifürkészhetetlenek”, jelentése néha teljesen igaz az életünkre.
–A szakdolgozatomat Fekete István Bogáncs című regénye alapján írtam, és ennek kapcsán kezdtem el a Pumi kutyafajta iránt kutatni. Alapvetően nagyon szeretem a magyar kutyafajtákat, de akkor még nem voltam benne teljesen biztos, hogy akarok-e kiskutyát. Aztán láttam a hirdetését, hogy gazdit keres, elmentem és beleszerettem, így jött Guba – mondta Balázsi Borbála, kaposvári kutyás tréner.
Kezdetektől a világcsúcsig
Biztosan sokan vannak úgy az életben, hogy néha nem tudják, egy dologból mi fog kisülni. Legyen szó munkahelyről, tanulásról, egyetemről, vagy egy új hobbi elkezdéséről. Néha nem a tudatosságban, hanem az organikusan felépülő dolgokban van az erő.
– Guba volt az első saját kutyusom. Amikor megérkezett az életembe, félig kanapé kutya volt félig pedig munkakutya. Nagyon szeretett velem labdázni, és rengeteg energiája volt. Az egyik ismerősöm ajánlotta, hogy kezdjük el a puller sportot, így indult minden – mondta Balázsi Borbála.
– Az első nem hivatalos versenyünkön egy hét után vettünk részt, ahol a hobbi kategóriában Guba első lett és különdíjat is kapott. Ekkor láttam, hogy van benne bőven potenciál. Az első évben hihetetlen sok sikerünk volt. Először a runningban jeleskedett Guba, és azt hittem, hogy az már a csúcs. Hamar kiderült azonban, hogy messze még a vége, jelenleg Ő tartja a világcsúcsot saját kategóriájában, a midi running-ban – mondta Balázsi Borbála.
Magyar kutya a magyar válogatottban
A magyar kutyafajtákat a világban elismerik, Guba a pumi nemzetközi sikereket is bezsebelt már.
–A sport running ágában kezdett el jeleskedni, és az első teljes szezonunkban már a magyar válogatott tagja lett. Ehhez a sikerhez rengetegen járultak hozzá. Idén kiderült, hogy nem csak az előbb említett ágban, hanem a jumpingban is nagyon sikeres. Ebben az évben nagyon sok regionális és nemzetközi bajnoki címet szerzett Guba a sport mindkét ágában. Úgy érzem messze van még a vége – mondta Balázsi Borbála.
Mi is az a puller?
Sokak számára ismeretlen ez a kutyás sport, de rendkívül jó hatással van a kutyusokra. Egyszerre játszanak is, ugyanakkor nagyon fárasztja az ebet, mind fizikálisan és mind mentálisan is.
–Alapvetően ez a sport három szakágból áll. Van a “running” és a “jumping” futam, és van a pulling. A sportban használt eszköznek is puller a neve, amely alapvetően két lila karika. A színválasztás sem véletlen, hisz ezt nagyon jól látja a kutya – mesélte Balázsi Borbála.
Hiánypótló közösségi élmény Kaposváron
A kaposvári kutyás élet és közösség felpezsdítésére Bori létre hozott egy hiánypótló kutyaiskolát.
– A sikerek és a sok-sok kutyázás miatt döntöttem úgy, hogy szeretnék Kaposváron elindítani egy teljesen új vonalú kutyaiskolát, a Kapocs Kutyasulit. A kiindulás alapvetően az volt, hogy szerettem volna egy olyan kutyás iskolát létrehozni, ahol együtt kutyázunk és jól érezzük magunkat, mert nekem ez hiányzott a kaposvári kutyás életből – mondta Balázsi Borbála.
Bori elmondása szerint egyre nagyobb az érdeklődés a gazdik körébe. Idén első alkalommal szervezett egy nagy önálló rendezvényt, amely nem kizárt, hogy hagyományteremtő lesz: az idén több mint 50 fővel és több mint 30 kutyával rendezte meg a Kapocsfeszt elnevezésű szabad kutyás programot Toponáron.