27 perce
Autózni csak jogsival lehet. És quadozni? Vagy rollerezni? Íme a válasz
Ha közlekedésről van szó, legtöbben az autók, buszok, motorok és biciklik világára gondolunk, pedig rengeteg nem hétköznapi jármű van, amely rendre szembejön velünk az utakon. Cikkünkből kiderül milyen jogosítvány kell például egy quad vezetéséhez, illetve mi a helyzet a manapság sokat emlegetett elektromos rollerekkel.
Cikkünkben végig vesszük a legizgalmasabb járműveket és azt, hogy például milyen jogosítvány kell quad vagy a traktor vezetéséhez.
A quad egyfajta szabadságérzetet ad
A quad példája jól mutatja, egyáltalán nem mindegy, hol közlekedsz a járművel. Ugyanis ha rendszámozott quad-dal közlekedsz közúton, B-kategóriás jogosítványra van szükség. Ugyanakkor, ha csak magánterületen használod, például földutakon vagy tanyás környezetben, jogszabályilag nincs szükség hivatalos jogosítványra. Bizonyos, teljesítményben visszafogott quadokat a segédmotoros kategóriába sorolják, amelyhez az AM jogosítvány elegendő, az AM-kategória szabályai között szerepel például az életkor határ is, ami 14 év.
– Alapvetően azt gondolják sokan, hogy a motorozás és quaddal való közlekedés nem éppen egy nőies szabadidős tevékenység, de nem ez a fontos. A fontos az, hogy találjuk meg mi az, amit szeretünk csinálni, és mi az ami felölt bennünket. Nagyon szeretek quaddal motorozni, egy egyfajta más szabadságérzetet ad a számomra – mondta a kaposvári Molnár Bianka.
Mi a helyzet a kombájnokkal?
A kombájnokkal kapcsolatban a helyzet más. Mivel földeken dolgoznak, vezetésük alapból nem közúti feladat, viszont ha el kell jutniuk egyik területről a másikra, akkor már külön engedély szükséges. Emellett a kezelőjüknek gépkezelői igazolvánnyal kell rendelkeznie, melyhez képzés és vizsga is tartozik. Ha a kombájn közúton halad, több feltétel teljesülését írja elő a törvény, például kísérőjármű használata és a megfelelő okmányok megléte.
A sokat vitatott rollerek
Traktor esetében T-kategóriás jogosítvány kell, amely lehetővé teszi mezőgazdasági, erdészeti és kerti traktorként való használatot, valamint lassú járműként való közlekedést. Kamionhoz pedig a C-kategória jár különösen, ha nagyobb össztömeg, vagy pótkocsi van a jármű mögött. De például az elektromos rollerek sem mind egyformák: ha csak kerékpárként kezelhető sebességgel haladnak (25 km/h alatt), akkor nem kell külön jogosítvány, viszont a nagyobb teljesítmény már AM vagy B kategóriás igazolványt kíván.
Fontos kiemelni, hogy ezek a szabályok nemcsak a papírok miatt számítanak, hanem a biztosítás, a műszaki vizsga, a felelősség szempontjából is kulcsfontosságú. Egy quad vagy kombájn hibás kategóriával történő vezetése bírságot vonhat maga után, de akár jogi következményei is lehetnek, ha baleset történik.