Autózni csak jogsival lehet. És quadozni? Vagy rollerezni? Íme a válasz

Cikkünkben végig vesszük a legizgalmasabb járműveket és azt, hogy például milyen jogosítvány kell quad vagy a traktor vezetéséhez.

Quaddal lehet ugratni is. Fotó: Mohácsi Zsófia

A quad egyfajta szabadságérzetet ad

A quad példája jól mutatja, egyáltalán nem mindegy, hol közlekedsz a járművel. Ugyanis ha rendszámozott quad-dal közlekedsz közúton, B-kategóriás jogosítványra van szükség. Ugyanakkor, ha csak magánterületen használod, például földutakon vagy tanyás környezetben, jogszabályilag nincs szükség hivatalos jogosítványra. Bizonyos, teljesítményben visszafogott quadokat a segédmotoros kategóriába sorolják, amelyhez az AM jogosítvány elegendő, az AM-kategória szabályai között szerepel például az életkor határ is, ami 14 év.

– Alapvetően azt gondolják sokan, hogy a motorozás és quaddal való közlekedés nem éppen egy nőies szabadidős tevékenység, de nem ez a fontos. A fontos az, hogy találjuk meg mi az, amit szeretünk csinálni, és mi az ami felölt bennünket. Nagyon szeretek quaddal motorozni, egy egyfajta más szabadságérzetet ad a számomra – mondta a kaposvári Molnár Bianka.

Mi a helyzet a kombájnokkal?

A kombájnokkal kapcsolatban a helyzet más. Mivel földeken dolgoznak, vezetésük alapból nem közúti feladat, viszont ha el kell jutniuk egyik területről a másikra, akkor már külön engedély szükséges. Emellett a kezelőjüknek gépkezelői igazolvánnyal kell rendelkeznie, melyhez képzés és vizsga is tartozik. Ha a kombájn közúton halad, több feltétel teljesülését írja elő a törvény, például kísérőjármű használata és a megfelelő okmányok megléte.

A sokat vitatott rollerek

Traktor esetében T-kategóriás jogosítvány kell, amely lehetővé teszi mezőgazdasági, erdészeti és kerti traktorként való használatot, valamint lassú járműként való közlekedést. Kamionhoz pedig a C-kategória jár különösen, ha nagyobb össztömeg, vagy pótkocsi van a jármű mögött. De például az elektromos rollerek sem mind egyformák: ha csak kerékpárként kezelhető sebességgel haladnak (25 km/h alatt), akkor nem kell külön jogosítvány, viszont a nagyobb teljesítmény már AM vagy B kategóriás igazolványt kíván.