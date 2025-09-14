szeptember 14., vasárnap

Pecatúra

3 órája

Vége a puhánykodásnak, indulhat a ragadozó szezon – te mit akasztasz a végére?

Címkék#horgászat#fényviszony#Tőzeg tó#horgász egyesület#ragadozó halak#tó#Deseda

A nyári horgászatnál csak egy a jobb: az őszi. Hamarosan indul a ragadozó szezon, reméljük nem a róka fogja ki, a legnagyobb somogyi vadakat.

Dombi Regina
Indul a ragadozó szezon

Fotó: Mészáros Annarózsa

Az őszi szezon bizonyos szempontokból sokkal kedvezőbb a horgászok számára, ilyenkor ugyanis sokan váltanak a ragadozó halak kifogására. Mutatjuk mire érdemes most rámenni most a barcsi tavakban és a Desedán, vigyázz, kész, elrajtolt a ragadozó szezon!

ragadozó szezon
Indul a ragadozó szezon, őszi horgászatra váltanak a horgászok
Fotó: Szakony Attila

A ragadozó hal sok horgász kedvenc halfaja. A csuka, a süllő, a keszeg ilyenkor többször landol a szákban, a legtöbb horgász szívesen vált át ezekre a típusokra. Az őszi horgász szezonnak megvannak a maga előnyei és hátrányai is, a horgász egyesületek pedig sok mindent megtesznek azért, hogy tagjaik sikeresen térhessenek haza egy-egy ”vadászatról”. 

Indul a ragadozó szezon Somogy tavain

Ahogy létezik nyári horgászat, úgy bizony beszélhetünk őszi horgászatról is, aminek rengeteg előnye van, s alig pár hátránya. – Velem együtt sok horgásztársam szereti sokkal jobban az őszi horgász szezont, hiszen ilyenkor szoktunk átváltani a ragadozó halak kifogására. A szeptember-októberi időben sokan mennek rá a süllőre, a csukára, de a pontyozás is nagy népszerűségnek örvend még ilyenkor is. Nálunk például október végén, november elején lesz egy újabb telepítés a Kis és Nagy Bókon, illetve a bolhói Tőzeg tón, ahogy egyébként van a megye több pontján ebben az időszakban – mondta el Glaván Tamás, a Barcs és Vidéke Horgász Egyesület elnöke. 

– Amit viszont kevésbé szeretnek a horgászok az őszi horgász szezonban, az két dolog: a szúnyogok és a korai sötétedés. Ahogy elmúlik a nyár, egyre korábban érkezik a sötétedés, így sajnos a horgász nem maradhat sokáig a parton. Míg a nyári időszakban akár este 10-ig lent ültünk, ezt mar már nem tehetjük meg. A munka után ha lemegyünk, nem igazán van már sokáig időnk horgászni. Persze az éjszakai horgászat az más, de a délutáni peca lerövidül, főleg azért is, mert ahogy megy le a nap, előjönnek a szúnyogok és máris megy a támadás – mondta el a somogyi horgász. 

Glaván Tamás nemcsak kifogni szereti a halat, megfőzni is
Fotó: Dombi Regina

A Desedán is zabálni kezdnek a halak

Az időjárás változása elérte a Desedát is, augusztus 20.-a után a turisták és fürdőzők száma lecsökkent, új időszámítás indult kezdődik a horgászok számára. – Elindulhat a békés halak között is a nagyhalakra való horgászat, amit különösen szeretnek a tó horgászai. Ahogy hűl a levegő hőmérséklete, úgy a vízé is csökken, így a halak elkezdenek télire gyűjtögetni, horgász nyelven zabálni, melyek kifogása egy rendkívül jó horgászási élményt nyújt. Aztán ahogy még tovább hűl a hőmérséklet egyre többen mennek rá a ragadozó halakra, ami megint nagyon izgalmas a horgászoknak – mondta el Kovács Gábor, a Kaposvári Sporthorgász Egyesület titkára. 

horgász, este, Balaton
Az éjszakai horgászat korábbra tevődik, így előbb lehetnek megfelelő fényviszonyok az e fajta pecázáshoz
Forrás: Pixabay

– Az éjszakai horgászat pedig ilyenkor lendül fel igazán. Mivel korábban kezd el sötétedni, így a horgászoknak nem kell nagyon sokáig várinuk arra, hogy sötét legyen, a megfelelő fényviszonyok már korábban adottak az éjszakai horgászás sikerességéhez. A telepítések most kitoldónak, november végére, december elejére csúszik ki, hiszen addigra lesz a legmegfelelőbb a tő hőmérséklete a munkához – tette hozzá a titkár. 

 

 

