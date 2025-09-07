szeptember 7., vasárnap

Regina névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Para a hűtőben

3 órája

Rákkeltő alapanyagok bújnak meg a hűtőben – életveszélyes is lehet a maradék

Címkék#hőmérséklet#szín#krumpli#tárolás#cukor#zöldség#burgonya#rákkeltő

Nem is gondolná az ember, milyen veszélyeket rejthet a hűtőszerkénye. Egyes zöldségek hűtőben való tárolásuk hatására rákkeltővé válhatnak, így jobb, ha tudjuk, hogy bánjuk vele.

Dombi Regina

Hazaérünk a boltból és szépen szétszortírozzuk a szajrét. Mindennek meg van a hely, saját szokásaink szerint mindent rendszerezünk. Tojás a tojástartóba, tejek az ajtóba, zöldségek a legalsó ládába. Van azonban olyan termése az anyaföldnek, amit még véletlenül sem lenne szabad a hűtőben tárolni, mivel egy idő után rákkeltővé válik. Ez pedig nem más, mint a burgonya. 

rákkeltő
Rákkeltő hatása lehet a burgonyának, ha a hűtőben tárolod
Fotó: Kuklis István

Az ember nem is gondolná, de abszolút nem mindegy, hogyan tároljuk a zöldségeket a hűtőben. Vannak olyan folyamatok, melyek hűtés hatására akár mérgezővé vagy rákkeltővé tehetnek egy-egy alapanyagot, ami valljuk be, nem túl bizalomgerjesztő. Lássuk, hogy kell helyesen tárolni a veszélyessé válható terméseket. 

Rákkeltő alapanyag rejtőzhet a hűtődben

Alap esetben a hűtőszekrény elősegíti a romlási folyamatok lassítását, mégis vannak olyan zöldségek, aminek nem tesz jót a hűtőben való tárolás. Legfőképp a burgonyának nem, sőt: ha hosszú távon a jégszekrényben tárolod ezt a zöldséget, idővel mérgezővé és rákkeltővé válhat.

– A burgonya hűtőszekrényben való tárolása nem ideális, mert alacsony hőmérsékleten (7–8 °C alatt) megindul benne egy úgynevezett „hidegédesedési” folyamat. Ennek során a gumóban található keményítő fokozatosan egyszerű cukrokká – főként glükózzá és fruktózzá – alakul. Ez a változás önmagában nem mérgező, viszont sütés vagy magas hőmérsékletű elkészítés (például olajban sütés, chips, sült krumpli) során problémát okozhat: a cukrok az aszparagin nevű aminosavval reakcióba lépnek, és akrilamid nevű vegyület keletkezik. Az akrilamidról kimutatták, hogy állatkísérletekben rákkeltő hatású lehet, ezért az egészségügyi hatóságok igyekeznek a lakosság expozícióját a lehető legalacsonyabb szinten tartani – mondta el Hartmann Tímea, kaposvári dietetikus.

hutoszekreny-KZ-5
Vajon a megfelelő módon tárolod az ételeidet a hűtőben? A burgonya például rákkeltő hatású lehet, ha az alsó fiókban tárolod
Forrás: illusztráció / MW-archív

Ezért nem maga a hűtés teszi „rákkeltővé” a burgonyát, hanem az, hogy a hidegben felhalmozódott cukrok miatt sütéskor sokkal több akrilamid képződik. Főzésnél vagy párolásnál ez a kockázat lényegesen kisebb, mert a hőmérséklet nem éri el azt a szintet, ahol az akrilamid tömegesen keletkezne. A tárolás során emellett más változások is történhetnek: a hűtőben tartott burgonya hajlamosabb édes ízűvé válni, textúrája is romolhat, és hosszabb idő után zöldes színt vehet fel a héj alatti klorofill-képződés miatt, ami a mérgező szolanin felhalmozódásával is együtt járhat.

Nemcsak a krumplival van a para

Nemcsak a burgonya az a zöldség, ami nem érzi jól magát a hűtőben. Íme pár termés, amit jobb, ha inkább sötét, hűvős helyen tárolsz, mintsem a frizsiderben. 

  • Paradicsom: állaga és íze is romlik, a húsos része lisztessé válhat, az aromái tompulnak, és a megszokott édes-savanykás íz elveszhet. 
  • Uborka: nyálkássá válik és gyorsabban elveszíti a frissességét és ropógósságát.
  • Gyömbér: a hideg hatására megpenészesedik.
  • Hagyma, fokhagyma: szintén megnedvesedik, amitől a penészesedési folyamat indul el benne.

 

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a sonline.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu