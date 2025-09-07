Rákkeltő alapanyagok bújnak meg a hűtőben – életveszélyes is lehet a maradék

Hazaérünk a boltból és szépen szétszortírozzuk a szajrét. Mindennek meg van a hely, saját szokásaink szerint mindent rendszerezünk. Tojás a tojástartóba, tejek az ajtóba, zöldségek a legalsó ládába. Van azonban olyan termése az anyaföldnek, amit még véletlenül sem lenne szabad a hűtőben tárolni, mivel egy idő után rákkeltővé válik. Ez pedig nem más, mint a burgonya.

Rákkeltő hatása lehet a burgonyának, ha a hűtőben tárolod

Fotó: Kuklis István

Az ember nem is gondolná, de abszolút nem mindegy, hogyan tároljuk a zöldségeket a hűtőben. Vannak olyan folyamatok, melyek hűtés hatására akár mérgezővé vagy rákkeltővé tehetnek egy-egy alapanyagot, ami valljuk be, nem túl bizalomgerjesztő. Lássuk, hogy kell helyesen tárolni a veszélyessé válható terméseket.

Rákkeltő alapanyag rejtőzhet a hűtődben

Alap esetben a hűtőszekrény elősegíti a romlási folyamatok lassítását, mégis vannak olyan zöldségek, aminek nem tesz jót a hűtőben való tárolás. Legfőképp a burgonyának nem, sőt: ha hosszú távon a jégszekrényben tárolod ezt a zöldséget, idővel mérgezővé és rákkeltővé válhat.

– A burgonya hűtőszekrényben való tárolása nem ideális, mert alacsony hőmérsékleten (7–8 °C alatt) megindul benne egy úgynevezett „hidegédesedési” folyamat. Ennek során a gumóban található keményítő fokozatosan egyszerű cukrokká – főként glükózzá és fruktózzá – alakul. Ez a változás önmagában nem mérgező, viszont sütés vagy magas hőmérsékletű elkészítés (például olajban sütés, chips, sült krumpli) során problémát okozhat: a cukrok az aszparagin nevű aminosavval reakcióba lépnek, és akrilamid nevű vegyület keletkezik. Az akrilamidról kimutatták, hogy állatkísérletekben rákkeltő hatású lehet, ezért az egészségügyi hatóságok igyekeznek a lakosság expozícióját a lehető legalacsonyabb szinten tartani – mondta el Hartmann Tímea, kaposvári dietetikus.

Forrás: illusztráció / MW-archív

Ezért nem maga a hűtés teszi „rákkeltővé” a burgonyát, hanem az, hogy a hidegben felhalmozódott cukrok miatt sütéskor sokkal több akrilamid képződik. Főzésnél vagy párolásnál ez a kockázat lényegesen kisebb, mert a hőmérséklet nem éri el azt a szintet, ahol az akrilamid tömegesen keletkezne. A tárolás során emellett más változások is történhetnek: a hűtőben tartott burgonya hajlamosabb édes ízűvé válni, textúrája is romolhat, és hosszabb idő után zöldes színt vehet fel a héj alatti klorofill-képződés miatt, ami a mérgező szolanin felhalmozódásával is együtt járhat.