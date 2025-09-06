szeptember 6., szombat

Zakariás névnap

Élelmiszrbiztonság

Rákkeltő anyag került a szezámolajba, azonnal visszahívták a terméket

– Az Európai Unió élelmiszer- és takarmánybiztonsági gyors riasztási rendszerén (Rapid Alert System for Food and Feed, RASFF) érkezett bejelentés alapján határérték feletti 3-MCPD, glicidil-észterek, valamint ásványolaj eredetű aromás szénhidrogének jelenlétét mutatták ki Kínából származó szezámolajban – tájékoztatott a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NFKH). –  A termékből egy holland importőrön keresztül Magyarországra is érkezett.

A hatóság késedelem nélkül felvette a kapcsolatot az érintett vállalkozással (Thaiturizmus Kft.), a vállalkozás az NKFH-val együttműködve, a fogyasztók egészségvédelmét szem előtt tartva, saját hatáskörben azonnal megtette a szükséges intézkedéseket, gondoskodott a kifogásolt tétel fogyasztóktól történő visszahívásról.

 

