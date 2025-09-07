„Jó nagy felelőtlenség volt..." Majdnem tragédiával végződött Rakonczay Gábor balatoni kalandja

Rakonczay Gábor hétszeres óceánátkelő, kétszeres Guinness-világrekorder, ultrafutó világbajnok. Ő az egyetlen a világon, aki kenuval szelte át az óceánt – ráadásul kétszer is. Legutóbb 2025-ben, 75 nap alatt tette meg az Atlanti-óceán 5123 kilométeres távját. Kétszer szelte át Grönland jégtakaróját, és egy 44 napos expedícióval elérte a Déli-sarkot. Mégis azt mondja: vannak kalandok, amelyeket jobb elkerülni. 15 éves volt, amikor barátjával gumicsónakkal éjszaka nekivágtak a tónak, hogy átevezzenek Tihanyba.

Rakonczay Gábor és felesége egy siófoki rendezvényen

Fotó: Krausz Andrea

Teljesen agyatlanul vágtunk bele

– Középiskolásként a tihanyi művésztelepen voltunk, amikor az egyik barátommal lementünk Siófokra. Vittünk egy gumicsónakot, és éjszaka áteveztünk Tihanyba.

Megnéztük a Tihanyi-apátság fényeit, az után tájékozódtunk. Tele volt mindenféle holmival a csónak, alig fértünk el. Azért indultunk el éjszaka, hogy ne vegyen észre a parti őrség. Utólag tudom, óriási hülyeség volt. Meg se néztük az időjárást. Teljesen agyatlanul vágtunk bele

– mesélte nevetve Rakonczay Gábor, akivel egy siófoki exkluzív művészeti találkozón beszélgettünk, és könyvének megjelenéséről, valamint balatoni élményeiről is kérdeztük.

Egy részét az óceánon írta

Új kötete, ami nemsokára már kapható lesz az üzletekben, a 42 címet kapta. (A szám Douglas Adams Galaxis útikalauz stopposoknak című könyvéből származik, ahol a 42 jelenti a végső választ az élet, és a világmindenség kérdésére.) Rakonczay Gábor kötete azokon a hajónaplókon alapul, amelyeket legutóbbi expedíciója alatt a telefonjába pötyögött. Ezeket több mint 100 ezer ember olvasta napi szinten az interneten.

– A könyv harmadát kint írtam, az óceánon. Itthon napi öt órát foglalkoztam vele, iszonyatosan sok munka van benne. Ez már a hatodik kötetem – mesélte.

Rakonczay Gábor 42 nevű kenujával az expedíció végén

Fotó: Facebook/Rakonczay Expedíciók

Majdnem tragédiával végződött Rakonczay Gábor legutóbbi kalandja, de belenézett a bálna szemébe

2025-ben 75 nap és 10 óra alatt tette meg a Kanári-szigetektől Antigua és Barbudáig tartó 5123 kilométeres utat, a saját maga által átalakított kenuban. Az út során hatszor borult fel, az expedíciója hajszál híján tragédiába torkollott.

– Kétszer éppen a fedélzeten voltam. Ilyenkor a hajó akár nyolcvan métert is csúszik az óceán felszínén. Ha bent vagyok a kabinban, akkor legfeljebb ott repkedek ide-oda, de kint a fedélzeten életveszélyes. Két és fél hónapot töltöttem a természetben, teljes elszigeteltségben. Láttam bálnát két méterről, belenéztem a szemébe. És voltak madarak is, amelyek egy idő után a hajón telepedtek meg.