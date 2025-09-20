Ezek a kaposmérői mézek kapták a legtöbb szavazatot a fesztiválozóktól

A Hanzel Méz számára a vártnál is jobb eredménnyel zárult napokban a Kaposvári Mézfesztivál: a vásár látogatói mézminták kóstolása után szavaztak, s a kaposmérői méhészet akác és hársméze kapta a legtöbb szavazatot – rápörögnek a sikerre, csütörtöktől már a fővárosi OMÉK-on állítják ki portékáikat.

– Örültem az elismerésnek, ami egy visszajelzés, megerősítés számunkra, hogy jó úton haladunk – mondta Hanzel Róbert. – Kínálatunkban jelenleg 12 méz található, az akác, a hárs, a gesztenye és repcén kívül mézharmat méz valamint propoliszos krémméz is van. Vállalkozásunkat igyekszünk folyamatosan fejleszteni, az idén egy automata fedelezőgépet vásároltunk, amit a mézpergetés előtt használunk.

A kaposvári sikernek volt előzménye: 2024-ben a szlovéniai Európai Mézversenyen – hársméz kategóriában – második díjat nyertek. Nagy-Britanniában egy élelmiszeripari megméretésen – ahol 14 ezer terméket, többek közt mézet, szalámit, sonkát, sajtot, szörpöt értékeltek – is indult a Hanzel Méz, Londonban siker koronázta az erőfeszítéseiket: a gesztenye és hárs mézük két-két csillagot kapott, míg a propoliszos krémméz mellett az akácot egy-egy csillaggal jutalmazták. Hanzel Róbert hangsúlyozta: az élelmiszerminták nagyjából 10 százaléka részesült minősítésben. Elhatározták, hogy 2026-ban újra bizonyítani akarnak a londoni versenyen.

