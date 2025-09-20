szeptember 20., szombat

Friderika névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Elismerés

3 órája

Ezek a kaposmérői mézek kapták a legtöbb szavazatot a fesztiválozóktól

Címkék#Hanzel Róbert#kaposmérő#méz

A kaposmérői Hanzel Méhészet a 19. Kaposvári Mézfesztivál hungarikum mézversenyén két díjat is nyert. Rápörögnek a sikerre: a kiemelkedő eredmények után vasárnapig a budapesti Országos Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Kiállítás (OMÉK) látogatói kóstolhatják meg a legújabb kínálatukat, s már a 2026-os tervek is körvonalazódnak: ismét egy londoni versenyen akarnak bizonyítani.

Harsányi Miklós

A Hanzel Méz számára a vártnál is jobb eredménnyel zárult napokban a Kaposvári Mézfesztivál:  a vásár látogatói mézminták kóstolása után szavaztak,  s a kaposmérői méhészet akác és hársméze kapta a legtöbb szavazatot –  rápörögnek a sikerre, csütörtöktől már a fővárosi OMÉK-on állítják ki portékáikat.

rápörögnek a sikerre, csütörtökön a fővárosi OMÉK-on állítják ki portékáikat
 Rápörögnek a sikerre, csütörtökön a fővárosi OMÉK-on állítják ki portékáikat

 

Eredmény, lenyűgöző kínálat, hársméz: Szlovéniában és Nagy-Britanniában is sikert arattak

– Örültem az elismerésnek, ami egy visszajelzés, megerősítés számunkra,  hogy jó úton haladunk – mondta Hanzel Róbert. – Kínálatunkban jelenleg 12 méz található, az akác, a hárs, a gesztenye és repcén kívül mézharmat méz valamint propoliszos krémméz is van. Vállalkozásunkat igyekszünk folyamatosan fejleszteni, az idén egy automata fedelezőgépet vásároltunk, amit a mézpergetés előtt használunk. 

A kaposvári sikernek volt előzménye: 2024-ben a szlovéniai Európai Mézversenyen – hársméz kategóriában – második díjat nyertek. Nagy-Britanniában egy élelmiszeripari megméretésen – ahol 14 ezer terméket, többek közt mézet, szalámit, sonkát, sajtot, szörpöt értékeltek – is indult a Hanzel Méz, Londonban siker koronázta az erőfeszítéseiket: a gesztenye és hárs mézük két-két csillagot kapott, míg a propoliszos krémméz mellett az akácot egy-egy csillaggal jutalmazták. Hanzel Róbert hangsúlyozta: az élelmiszerminták nagyjából 10 százaléka részesült minősítésben. Elhatározták, hogy 2026-ban újra bizonyítani akarnak a londoni versenyen.

 

Rápörögnek a sikerre: a kaposmérői méhészet csütörtöktől Budapesten bizonyít

  • – Második alkalommal veszünk részt az OMÉK-on, csütörtöktől vasárnapig vagyunk Budapesten, s a nagyközönség megismerheti a legújabb termékeinket –  folytatta Hanzel Róbert. – A látogatók körében már most szép sikere van az akác és repce méznek is. 
  • A szakmai rendezvénynek hosszú távú hozadéka is van, a szakmai kapcsolatok és a vevőkör egyaránt bővülhet, s jövő héten már a KÁN-on várja a mézrajongókat a kaposmérői méhészet. Arra a kérdésre – miszerint mi az ágazat fő problémája – Hanzel Róbert arról beszélt: a távol-keleti országokból Európába beáramlott nagy mennyiségű, kétes eredetű, ám olcsó méz jelent gondot. Emiatt a valamivel drágább, de kiváló magyar mézet kevésbé keresik. A szakember rámutatott: a minőség kötelez, s mindent megtesznek, hogy növeljék az eladásokat. Részben ezért vesznek részt a kiemelt rendezvényeken, így a fogyasztók a jelenleginél szélesebb körben megismerhetik a mézkínálatukat. 
  • – Kétségkívül mozgalmasan telnek a napok, de bírom energiával – jegyezte meg Hanzel Róbert. – Nem csak a látogatók, hanem én is rendszeresen fogyasztok mézet, az egyik nagy kedvenc a hárs, a másik a mézharmat. 
     

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a sonline.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu