3 órája
Ezek a kaposmérői mézek kapták a legtöbb szavazatot a fesztiválozóktól
A kaposmérői Hanzel Méhészet a 19. Kaposvári Mézfesztivál hungarikum mézversenyén két díjat is nyert. Rápörögnek a sikerre: a kiemelkedő eredmények után vasárnapig a budapesti Országos Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Kiállítás (OMÉK) látogatói kóstolhatják meg a legújabb kínálatukat, s már a 2026-os tervek is körvonalazódnak: ismét egy londoni versenyen akarnak bizonyítani.
A Hanzel Méz számára a vártnál is jobb eredménnyel zárult napokban a Kaposvári Mézfesztivál: a vásár látogatói mézminták kóstolása után szavaztak, s a kaposmérői méhészet akác és hársméze kapta a legtöbb szavazatot – rápörögnek a sikerre, csütörtöktől már a fővárosi OMÉK-on állítják ki portékáikat.
Eredmény, lenyűgöző kínálat, hársméz: Szlovéniában és Nagy-Britanniában is sikert arattak
– Örültem az elismerésnek, ami egy visszajelzés, megerősítés számunkra, hogy jó úton haladunk – mondta Hanzel Róbert. – Kínálatunkban jelenleg 12 méz található, az akác, a hárs, a gesztenye és repcén kívül mézharmat méz valamint propoliszos krémméz is van. Vállalkozásunkat igyekszünk folyamatosan fejleszteni, az idén egy automata fedelezőgépet vásároltunk, amit a mézpergetés előtt használunk.
A kaposvári sikernek volt előzménye: 2024-ben a szlovéniai Európai Mézversenyen – hársméz kategóriában – második díjat nyertek. Nagy-Britanniában egy élelmiszeripari megméretésen – ahol 14 ezer terméket, többek közt mézet, szalámit, sonkát, sajtot, szörpöt értékeltek – is indult a Hanzel Méz, Londonban siker koronázta az erőfeszítéseiket: a gesztenye és hárs mézük két-két csillagot kapott, míg a propoliszos krémméz mellett az akácot egy-egy csillaggal jutalmazták. Hanzel Róbert hangsúlyozta: az élelmiszerminták nagyjából 10 százaléka részesült minősítésben. Elhatározták, hogy 2026-ban újra bizonyítani akarnak a londoni versenyen.
Rápörögnek a sikerre: a kaposmérői méhészet csütörtöktől Budapesten bizonyít
- – Második alkalommal veszünk részt az OMÉK-on, csütörtöktől vasárnapig vagyunk Budapesten, s a nagyközönség megismerheti a legújabb termékeinket – folytatta Hanzel Róbert. – A látogatók körében már most szép sikere van az akác és repce méznek is.
- A szakmai rendezvénynek hosszú távú hozadéka is van, a szakmai kapcsolatok és a vevőkör egyaránt bővülhet, s jövő héten már a KÁN-on várja a mézrajongókat a kaposmérői méhészet. Arra a kérdésre – miszerint mi az ágazat fő problémája – Hanzel Róbert arról beszélt: a távol-keleti országokból Európába beáramlott nagy mennyiségű, kétes eredetű, ám olcsó méz jelent gondot. Emiatt a valamivel drágább, de kiváló magyar mézet kevésbé keresik. A szakember rámutatott: a minőség kötelez, s mindent megtesznek, hogy növeljék az eladásokat. Részben ezért vesznek részt a kiemelt rendezvényeken, így a fogyasztók a jelenleginél szélesebb körben megismerhetik a mézkínálatukat.
- – Kétségkívül mozgalmasan telnek a napok, de bírom energiával – jegyezte meg Hanzel Róbert. – Nem csak a látogatók, hanem én is rendszeresen fogyasztok mézet, az egyik nagy kedvenc a hárs, a másik a mézharmat.