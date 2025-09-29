szeptember 29., hétfő

Rémisztő takarófantom járja az utcákat a Balatonnál, bármikor becsöngethet

Egy közösségi média csoportban számoltak be a helyiek az új fantom felbukkanásáról.

Molnár Dániel
Rémisztő takarófantom járja az utcákat a Balatonnál, bármikor becsöngethet

A közösségi média csoportban, egy bejegyzésben a balatonszárszói felhasználó arról számolt be, hogy az éjszaka közepén, 1 óra 15 perckor egy 170 centiméter magas, szőkés hajú hölggyel találkozott a bejárati ajtajában. A hölgy az elmondása szerint takarót kért, mert szállásadójánál nincs megfelelő takaró és fázik. A bejegyzés írója, az éjjeli vendéget útjára bocsájtotta, hogy ezt a problémát oldja meg a szállásadójával. Másnap beszélt a rejtélyes fantom szállásadójával, azonban a szállásadó is megerősítette neki, hogy a takaró fantom nem is szállt meg a panzióban. Néhány lakos adott neki takarót, de az új szerzemény mellett tovább próbálkozott az éjszaka folyamán. A takarót kérő hölgy szándéka nem derült ki az eset alatt, de mindenesetre jobb óvatosnak lennünk.

 

 

