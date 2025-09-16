Amikor a rendőrök végeztek, a fogdák megteltek

Volt idő, mikor a rendőri jelenlét sokkal másabb volt mint manapság. A közterek, utak és a sötétedés utáni élet szerves részét képezték a szolgálatot teljesítők. Az egyszerű általános járőrözések mellett, számos jól összehangolt úgynevezett "razziákat" tartottak. A szó a hatvanas-hetvenes években még komoly ijedtséget okozott, egy kocsmában vagy egy éjszakai vonaton.

Rendőri igazoltatás italozás közben

Fotó: Somogyi Hírlap archív

Elfelejtett személyik, nemlétező munkahelyek

Manapság nagyon szokatlannak és furcsának tűnnek az illyes fajta razziák, és igazoltatások a szórakozó helyeken, de ez az akkori kor számára szinte egy természetes velejárója volt az éjszakai életnek. Az akkori sajtó is rendszeresen írt az ilyen ellenőrzésekről, egy csurgói péntek délutáni, esti időszakot ír le a Somogyi Néplap egy 1985-ben megjelent cikkében.

– A rendőrök jól ismerik a csurgói kocsmákat, és törzsvendégeket is, így rutinszerűen lépnek egy-egy poharazgatóhoz. Gyanújuk nem alaptalan. Az egyik „ügyfél”-nek például hat hónapja nincs állandó munkahelye. Alkalmi munkákból él, s amíg a napi bevétel tart, a kocsmákat járja. Egyik munkáltatója is erről beszél, így a járőrök gyorsan intézkednek előállítására. Csakúgy, mint az alsoki kocsma egyik vendégének ügyében. A férfi hajtogatja, hogy ő bizony becsülettel dolgozik, de ennek semmi nyoma az igazolványban. Még októberben kilépett régi munkahelyéről, azóta sehol sem jelentkezett be. Azt mondja, nem volt rá ideje, egyébként is délelőtt még a rokonát temette, ezért hiányzik a bejegyzés. miből él? Erre nincs válasz ...

Rendőri igazoltatás közterületen

Fotó: Somogyi Hírlap archív

– Berzencén, ugyancsak kocsma előtt, egy huszonötéves fiatalember „végzi a dolgát”. Munkahelye neki sincs. Hiába a rendőrök udvarias felszólítása, nyomdafestéket nem tűrő szavaikkal válaszol. Hiányosak az okmányai is. Hazakísérik, akire percek múlva ismét a presszó környékén találjuk. Ellene is botrányos részegség, valamint hivatalos személy megsértése miatt kezdeményeznek szabálysértési eljárást – írta a Somogyi Néplap 1985. március 12-ei száma.

Közúti rendőri ellenőrzés

Fotó: Somogyi Hírlap archív

A rendőrök végeztek, a fogdák megteltek

– Korábban az itteni utakon számos ittas vezető jogosítványát kellett bevonni. Ezúttal egyetlen renitenskedővel sem találkoztunk. Nyugodt este volt a mostani. Amikor tizenegy óra felé visszaértünk a nagyatádi kapitányságra, már egy cseppet sem voltunk elbizakodottak. Minden fogda megtelt. Rendőrtisztek számoltatták el a munkakerülőket, a rendőri felügyelet alatt álló szabályszegőket. Sokaknak talán zaklatásnak hatott ez a razzia, pedig nyugalmunk érdekében történt – ezekkel a gondolatokkal zárták a Somogyi Néplap 1985. márciusában megjelent cikkét.