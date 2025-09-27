Pályaválasztás
Rendőrségre vitték a kamaszokat
A Rudnay Gyula Szakképző Iskola rendész tanulói – szakoktatójuk kíséretében – a Kaposvári Rendőrkapitányságon jártak, s bepillantást nyertek a széleskörű tevékenységükbe. A csapat a Kaposvár Arénába is ellátogatott, ahol a pályaválasztási kiállítást rendezték meg, s nemcsak a legfrissebb szakmai lehetőségekről tájékozódtak, hanem a szakmájukat is elkötelezetten népszerűsítették.
