Repülőgéptől a bűnüldözésig - a kaposvári nyomozó a személyes kapcsolatban hisz

Répási János úgy véli, bár a technikai fejlődés sok mindent megváltoztatott, a bűnüldözésben továbbra is az emberi érzék és a személyes kapcsolat jelenti a legerősebb fegyvert. Kitartó, példamutató pályafutásáért augusztus 20-án a Magyar Arany Érdemkereszt kitüntetést vehette át.

Répási János a Magyar Arany Érdemkereszt kitüntetést vehette át Forrás: police.hu

Répási János: repülős álomból rendőri hivatás

Fiatalon még a pilótaság vonzotta: a Kilián György Repülő Műszaki Főiskolán szerzett képesítést, és rövid ideig repülőgépet is vezetett. Egy családi disszidálás azonban kettétörte a repülős karrierjét, így új utat kellett keresnie. 1985-ben a Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnügyi Osztályán kezdett, ahol a klasszikus nyomozói módszereket a tapasztalt kollégáktól sajátította el.

Már pályakezdőként egy csonkolásos emberölés nyomozásába kapcsolódhatott be, amely országos visszhangot váltott ki. Később olyan emlékezetes és sokszor megrázó ügyek részese volt, amelyek Somogy közvéleményét is megrázták: a siófoki portásgyilkosság, a taxisgyilkosságok, vagy a 2000-es évek elején történt orvos házaspár meggyilkolása. Utóbbi esetben több mint nyolcvan késszúrással végeztek az áldozatokkal, és bár a nyomozás sokáig nem vezetett eredményre, végül egy kitartó kihallgatás során sikerült elérni a beismerést.

Számomra mindig a felderítés és az igazságszolgáltatás volt az első - mondta az alezredes a Zsaru Magazinnak. Hozzátette: a számítógép és a modern technika sokat segít, de semmi nem pótolja a személyes kapcsolatokat, a kihallgatások során szerzett tapasztalatot és emberi érzéket.

Somogyi rendőr, somogyi szívvel

Répási János számára nemcsak a hivatás, hanem a kötődés is meghatározó: négy évtizede szolgálja Somogyot, a helyi közösséget, és vallja, hogy a bűnözőkkel szemben az egyik legfontosabb fegyver a bizalom kiépítése. Bár a rendőri munka gyakran súlyos tragédiák árnyékában zajlik, ő mindig az igazság felderítését tartotta szem előtt.

Érdekesség, hogy bár a pilótakarrierje fiatalkorában megszakadt, a mai napig aktívan repül, így a repülés iránti szenvedélye megmaradt.