1 órája
Repülőgéptől a bűnüldözésig - a kaposvári nyomozó a személyes kapcsolatban hisz
Immár negyven éve áll a hivatása szolgálatában, és ma is a klasszikus nyomozói munka alapelveit tartja irányadónak. Répási János alezredes munkáját az emberi érzék és a személyes kapcsolat fontossága vezérli. Nemrégiben Magyar Arany Érdemkereszt kitüntetést kapott.
Répási János úgy véli, bár a technikai fejlődés sok mindent megváltoztatott, a bűnüldözésben továbbra is az emberi érzék és a személyes kapcsolat jelenti a legerősebb fegyvert. Kitartó, példamutató pályafutásáért augusztus 20-án a Magyar Arany Érdemkereszt kitüntetést vehette át.
Répási János: repülős álomból rendőri hivatás
Fiatalon még a pilótaság vonzotta: a Kilián György Repülő Műszaki Főiskolán szerzett képesítést, és rövid ideig repülőgépet is vezetett. Egy családi disszidálás azonban kettétörte a repülős karrierjét, így új utat kellett keresnie. 1985-ben a Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnügyi Osztályán kezdett, ahol a klasszikus nyomozói módszereket a tapasztalt kollégáktól sajátította el.
Már pályakezdőként egy csonkolásos emberölés nyomozásába kapcsolódhatott be, amely országos visszhangot váltott ki. Később olyan emlékezetes és sokszor megrázó ügyek részese volt, amelyek Somogy közvéleményét is megrázták: a siófoki portásgyilkosság, a taxisgyilkosságok, vagy a 2000-es évek elején történt orvos házaspár meggyilkolása. Utóbbi esetben több mint nyolcvan késszúrással végeztek az áldozatokkal, és bár a nyomozás sokáig nem vezetett eredményre, végül egy kitartó kihallgatás során sikerült elérni a beismerést.
Számomra mindig a felderítés és az igazságszolgáltatás volt az első - mondta az alezredes a Zsaru Magazinnak. Hozzátette: a számítógép és a modern technika sokat segít, de semmi nem pótolja a személyes kapcsolatokat, a kihallgatások során szerzett tapasztalatot és emberi érzéket.
Somogyi rendőr, somogyi szívvel
Répási János számára nemcsak a hivatás, hanem a kötődés is meghatározó: négy évtizede szolgálja Somogyot, a helyi közösséget, és vallja, hogy a bűnözőkkel szemben az egyik legfontosabb fegyver a bizalom kiépítése. Bár a rendőri munka gyakran súlyos tragédiák árnyékában zajlik, ő mindig az igazság felderítését tartotta szem előtt.
Érdekesség, hogy bár a pilótakarrierje fiatalkorában megszakadt, a mai napig aktívan repül, így a repülés iránti szenvedélye megmaradt.
Az életmű, amelyet Kaposvárról, Somogyból indítva épített fel, bizonyítja: az emberi kitartás, a szakmai alázat és a közösség iránti elköteleződés nemcsak helyben, hanem országosan is példaként szolgálhat.