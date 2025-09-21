1 órája
Kevés a szolgálati ideje, de nyugdíjba menne? Mutatjuk, mennyi pénzre számíthat
Célszerű időben, alaposan tájékozódni. Így igényelhető résznyugdíj, s érdemes tisztában lenni, most ennyi szolgálati idő szükséges.
Gyakori félreértés, hogy a szolgálati idő ugyanaz, mint a munkaviszony – nos, nem, éppen ezért nem biztos, hogy 15 ledolgozott év után automatikusan jár valamilyen nyugellátás – sokakat érdekelhet, hogy mi a résznyugdíj igénylés feltétele, menete.
Nyugdíjba vonulás, feltételek, pénz, szolgálati idő - résznyugdíj
Ahhoz, hogy megmutassuk, résznyugdíjnál mennyi pénz jár a jogosultnak, előbb a nyugdíjba vonulás feltételeit kell megismernünk, aztán pedig jöhet egy egyszerű példa. A szabály egyszerű: teljes nyugdíjra az jogosult, aki betöltötte a 65. életévét, és legalább 20 év szolgálati időt szerzett. Ha valaki nem érte el a 20 évet, de van legalább 15 év szolgálati ideje, akkor résznyugdíjra számíthat.
Megéri számolni: így igényelhető résznyugdíj
Ha valaki eléri a nyugdíjkorhatárt, de csak 15–19 év szolgálati időt tud igazolni, akkor öregségi résznyugdíjra jogosult. Ez nem egy külön ellátás, hanem az öregségi nyugdíj csökkentett formája.
A résznyugdíj igénylését a nyugdíjkorhatár betöltése előtt legkorábban 30 nappal kezdeményezhetjük a Nyugdíjfolyósító Igazgatóságnál, írta a hovege.hu. Erre több lehetőség van: ügyfélkapun keresztül elektronikus nyomtatvány kitöltésével, postán a megfelelő nyomtatvány elküldésével, személyesen a kormányablakban vagy a nyugdíjbiztosítási ügyfélszolgálaton.
Ennyi lehet a résznyugdíj összege
A szolgálati időnél minden év növeli a nyugdíj alapjául szolgáló százalékos mértéket. Aki például 20 év szolgálati időt szerzett, annak a nyugdíjalap 53 %-a jár, míg 15 év esetén csak 43 %. Ez a különbség jól mutatja, miért számít minden ledolgozott év.
Nagy változás az ember életében
– 1979 óta dolgozom és 2026 februárban megyek nyugdíjba – mondta szombaton a 64 éves Dékány Andor. – Jelenleg is van munkahelyem, s hamarosan elindítom a nyugdíjjal kapcsolatos ügyintézést. Fontos, hogy a szolgálati időt igazoló papírjaim megvannak, így várhatóan jövő márciusban már utalják az első nyugdíjat. Úgy tervezem, hogy folytatom a munkát, nyugdíj mellett is szeretnék majd dolgozni.
– Somogyban jelenleg csaknem 80 ezer nyugdíjas él – tudtuk meg Stikel Jánostól, a Nyugdíjasok Szervezetének Somogy Megyei Szövetsége elnökétől. – Ez a létszám évek óta stagnál.
Hatékony ügyintézés
Pethő László, a kaposvári Noszlopy Gáspár Honvéd Nyugállományúak Klubjának elnöke szombaton elmondta: akik előrelátóak, s tudják, hogy mikor vonulnak nyugdíjba, azok időben tájékozódnak a szolgálati időről. Ez mindenkinek a saját érdeke, s nem kell arra várni, hogy a munkáltató figyelmezteti a dolgozót, hogy mikor és milyen teendője van a nyugdíj kapcsán. Hangsúlyozta: hatékony az elektronikus ügyintézés, s tapasztalatok szerint a nyugdíjfolyósítónál is segítőkészek a szakemberek.
– Tanácsos utánajárni a pontos munkaviszonynak, hiszen például az évtizedekkel ezelőtt diákként ledolgozott munkát is beszámíthatják – emelte ki.