Kevés a szolgálati ideje, de nyugdíjba menne? Mutatjuk, mennyi pénzre számíthat

Gyakori félreértés, hogy a szolgálati idő ugyanaz, mint a munkaviszony – nos, nem, éppen ezért nem biztos, hogy 15 ledolgozott év után automatikusan jár valamilyen nyugellátás – sokakat érdekelhet, hogy mi a résznyugdíj igénylés feltétele, menete.

. Így igényelhető résznyugdíj, s hasznos tisztában lenni azzal, hogy ennyi szolgálati idő szükséges

Nyugdíjba vonulás, feltételek, pénz, szolgálati idő - résznyugdíj

Ahhoz, hogy megmutassuk, résznyugdíjnál mennyi pénz jár a jogosultnak, előbb a nyugdíjba vonulás feltételeit kell megismernünk, aztán pedig jöhet egy egyszerű példa. A szabály egyszerű: teljes nyugdíjra az jogosult, aki betöltötte a 65. életévét, és legalább 20 év szolgálati időt szerzett. Ha valaki nem érte el a 20 évet, de van legalább 15 év szolgálati ideje, akkor résznyugdíjra számíthat.

Megéri számolni: így igényelhető résznyugdíj

Ha valaki eléri a nyugdíjkorhatárt, de csak 15–19 év szolgálati időt tud igazolni, akkor öregségi résznyugdíjra jogosult. Ez nem egy külön ellátás, hanem az öregségi nyugdíj csökkentett formája.

A résznyugdíj igénylését a nyugdíjkorhatár betöltése előtt legkorábban 30 nappal kezdeményezhetjük a Nyugdíjfolyósító Igazgatóságnál, írta a hovege.hu. Erre több lehetőség van: ügyfélkapun keresztül elektronikus nyomtatvány kitöltésével, postán a megfelelő nyomtatvány elküldésével, személyesen a kormányablakban vagy a nyugdíjbiztosítási ügyfélszolgálaton.

Ennyi lehet a résznyugdíj összege

A szolgálati időnél minden év növeli a nyugdíj alapjául szolgáló százalékos mértéket. Aki például 20 év szolgálati időt szerzett, annak a nyugdíjalap 53 %-a jár, míg 15 év esetén csak 43 %. Ez a különbség jól mutatja, miért számít minden ledolgozott év.

Nagy változás az ember életében

– 1979 óta dolgozom és 2026 februárban megyek nyugdíjba – mondta szombaton a 64 éves Dékány Andor. – Jelenleg is van munkahelyem, s hamarosan elindítom a nyugdíjjal kapcsolatos ügyintézést. Fontos, hogy a szolgálati időt igazoló papírjaim megvannak, így várhatóan jövő márciusban már utalják az első nyugdíjat. Úgy tervezem, hogy folytatom a munkát, nyugdíj mellett is szeretnék majd dolgozni.

– Somogyban jelenleg csaknem 80 ezer nyugdíjas él – tudtuk meg Stikel Jánostól, a Nyugdíjasok Szervezetének Somogy Megyei Szövetsége elnökétől. – Ez a létszám évek óta stagnál.

Hatékony ügyintézés

Pethő László, a kaposvári Noszlopy Gáspár Honvéd Nyugállományúak Klubjának elnöke szombaton elmondta: akik előrelátóak, s tudják, hogy mikor vonulnak nyugdíjba, azok időben tájékozódnak a szolgálati időről. Ez mindenkinek a saját érdeke, s nem kell arra várni, hogy a munkáltató figyelmezteti a dolgozót, hogy mikor és milyen teendője van a nyugdíj kapcsán. Hangsúlyozta: hatékony az elektronikus ügyintézés, s tapasztalatok szerint a nyugdíjfolyósítónál is segítőkészek a szakemberek.