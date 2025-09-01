Oldalára borult egy autó Somogyvárnál, az utasokat a tűzoltók segítették ki a járműből

– Hétszer lángokat kellett megfékezniük az egységeknek, tizenöt esetben pedig műszaki mentéshez, főként kidőlt fák eltávolításához riasztották a hivatásos, az önkormányzati, valamint az önkéntes tűzoltókat, összegzett hétfőn a Somogy Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (SVKI) – számos riasztás történt, vármegyénk szinte valamennyi térségében dolgoztak az egységek.

Riasztás: 22 káresethez vonultak az elmúlt hétvégén a somogyi tűzoltók

Árokba sodródott, villanyoszlopnak ütközött autók miatt érkezett riasztás

Lángra kapott a száraz aljnövényzet péntek este Nagyberény, Ürögi utcája közelében. A tűz egy akácosra is átterjedt. A lángokat – amelyek hét hektáron pusztítottak – tizenkét siófoki hivatásos tűzoltó fékezte meg több vízsugárral, puttyonyfecskendőkkel és kéziszerszámokkal.

Árokba sodródott és villanyoszlopnak ütközött egy személyautó péntek éjjel Balatonmáriafürdőn, az Ady Endre utcában. A járműben csak a sofőr utazott, aki a baleset során nem sérült meg. A műszaki mentést a marcali hivatásos tűzoltók végezték. A beavatkozást egy balatonkeresztúri önkéntes tűzoltó is segítette.

– Oldalára borult egy személyautó szombat délután Somogyvár határában, a Kaposvári utcában – számolt be a somogyi katasztrófavédelem. – A gépkocsi két utasa nem tudott kiszállni az autóból, őket az elsőként helyszínre érkező somogyvári önkéntes tűzoltók segítették ki a járműből, egyiküket a mentők kórházba szállították. A helyi önkéntes és a marcali hivatásos tűzoltók kerekeire állították a balesetet szenvedett kocsit, a műszaki mentés ideje alatt teljes szélességében lezárták az érintett útszakaszt.

Riasztás: egy autó és motoros ütközött össze

Személygépkocsi és motorkerékpár ütközött össze szombaton Kaposváron, a Jutai úton. A balesetben senki sem sérült meg.

– Füstöl egy nyolclakásos apartmanház tetőtere – így érkezett bejelentés szombaton Kaposvár, Tompa Mihály utcájából. A vármegyei műveletirányítási központ két gépjárműfecskendőt és egy magasból mentőt riasztott a helyszínre, ahol kiderült: csak a tűzhelyen felejtett étel füstölt. Az egységek a lakás átvizsgálását követően átszellőztették az ingatlant.

Leszakadt faágak, kidőlt fák - zsinórban érkeztek a bejelentések