31 perce
Oldalára borult egy autó Somogyvárnál, az utasokat a tűzoltók segítették ki a járműből
Huszonkét káresethez vonultak a tűzoltók az elmúlt hétvégén Somogyban. Volt olyan riasztás, ahol villanyoszlopnak csapódott egy gépkocsi, máshol egy autó motorral ütközött.
– Hétszer lángokat kellett megfékezniük az egységeknek, tizenöt esetben pedig műszaki mentéshez, főként kidőlt fák eltávolításához riasztották a hivatásos, az önkormányzati, valamint az önkéntes tűzoltókat, összegzett hétfőn a Somogy Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (SVKI) – számos riasztás történt, vármegyénk szinte valamennyi térségében dolgoztak az egységek.
Árokba sodródott, villanyoszlopnak ütközött autók miatt érkezett riasztás
Lángra kapott a száraz aljnövényzet péntek este Nagyberény, Ürögi utcája közelében. A tűz egy akácosra is átterjedt. A lángokat – amelyek hét hektáron pusztítottak – tizenkét siófoki hivatásos tűzoltó fékezte meg több vízsugárral, puttyonyfecskendőkkel és kéziszerszámokkal.
Árokba sodródott és villanyoszlopnak ütközött egy személyautó péntek éjjel Balatonmáriafürdőn, az Ady Endre utcában. A járműben csak a sofőr utazott, aki a baleset során nem sérült meg. A műszaki mentést a marcali hivatásos tűzoltók végezték. A beavatkozást egy balatonkeresztúri önkéntes tűzoltó is segítette.
– Oldalára borult egy személyautó szombat délután Somogyvár határában, a Kaposvári utcában – számolt be a somogyi katasztrófavédelem. – A gépkocsi két utasa nem tudott kiszállni az autóból, őket az elsőként helyszínre érkező somogyvári önkéntes tűzoltók segítették ki a járműből, egyiküket a mentők kórházba szállították. A helyi önkéntes és a marcali hivatásos tűzoltók kerekeire állították a balesetet szenvedett kocsit, a műszaki mentés ideje alatt teljes szélességében lezárták az érintett útszakaszt.
Riasztás: egy autó és motoros ütközött össze
- Személygépkocsi és motorkerékpár ütközött össze szombaton Kaposváron, a Jutai úton. A balesetben senki sem sérült meg.
- – Füstöl egy nyolclakásos apartmanház tetőtere – így érkezett bejelentés szombaton Kaposvár, Tompa Mihály utcájából. A vármegyei műveletirányítási központ két gépjárműfecskendőt és egy magasból mentőt riasztott a helyszínre, ahol kiderült: csak a tűzhelyen felejtett étel füstölt. Az egységek a lakás átvizsgálását követően átszellőztették az ingatlant.
Leszakadt faágak, kidőlt fák - zsinórban érkeztek a bejelentések
- Szombat délutántól kezdve számos esetben kérték a somogyi tűzoltók segítségét leszakadt faágak és útra, felsővezetékre dőlt fák miatt. Kaposváron, a Puskin utcában egy lehasadt faág miatt volt szükség tűzoltói beavatkozásra. Somogyváron és Csokonyavisonta külterületén az autósok útját állta egy kidőlt fa, ezért riasztották a tűzoltókat. Gyékényesen felsővezetékre borult egy akácfa és félő volt, hogy leszakítja azt. Az áramszolgáltató munkatársai áramtalanították az érintett szakaszt, így a csurgói önkormányzati tűzoltók biztonsággal le tudták darabolni a fát.
- Vasárnap reggel Somogyvár, Nagyszakácsi és Kéthely külterületén is útra borult fa akadályozta a közlekedést. A marcali hivatásos tűzoltók rövid idő alatt eltávolították a vihar által kidöntött fákat, megelőzve egy esetleges balesetet.