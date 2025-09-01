szeptember 1., hétfő

Oldalára borult egy autó Somogyvárnál, az utasokat a tűzoltók segítették ki a járműből

Huszonkét káresethez vonultak a tűzoltók az elmúlt hétvégén Somogyban. Volt olyan riasztás, ahol villanyoszlopnak csapódott egy gépkocsi, máshol egy autó motorral ütközött.

Harsányi Miklós
Hétszer lángokat kellett megfékezniük az egységeknek, tizenöt esetben pedig műszaki mentéshez, főként kidőlt fák eltávolításához riasztották a hivatásos, az önkormányzati, valamint az önkéntes tűzoltókat, összegzett hétfőn a Somogy Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (SVKI) – számos riasztás történt, vármegyénk szinte valamennyi térségében dolgoztak az egységek.

Árokba sodródott, villanyoszlopnak ütközött autók miatt érkezett riasztás

Lángra kapott a száraz aljnövényzet péntek este Nagyberény, Ürögi utcája közelében. A tűz egy akácosra is átterjedt. A lángokat – amelyek hét hektáron pusztítottak – tizenkét siófoki hivatásos tűzoltó fékezte meg több vízsugárral, puttyonyfecskendőkkel és kéziszerszámokkal.

Árokba sodródott és villanyoszlopnak ütközött egy személyautó péntek éjjel Balatonmáriafürdőn, az Ady Endre utcában. A járműben csak a sofőr utazott, aki a baleset során nem sérült meg. A műszaki mentést a marcali hivatásos tűzoltók végezték. A beavatkozást egy balatonkeresztúri önkéntes tűzoltó is segítette.

– Oldalára borult egy személyautó szombat délután Somogyvár határában, a Kaposvári utcában – számolt be a somogyi katasztrófavédelem. – A gépkocsi két utasa nem tudott kiszállni az autóból, őket az elsőként helyszínre érkező somogyvári önkéntes tűzoltók segítették ki a járműből, egyiküket a mentők kórházba szállították. A helyi önkéntes és a marcali hivatásos tűzoltók kerekeire állították a balesetet szenvedett kocsit, a műszaki mentés ideje alatt teljes szélességében lezárták az érintett útszakaszt.

Riasztás: egy autó és motoros ütközött össze

  • Személygépkocsi és motorkerékpár ütközött össze szombaton Kaposváron, a Jutai úton. A balesetben senki sem sérült meg. 
  • – Füstöl egy nyolclakásos apartmanház tetőtere – így érkezett bejelentés szombaton Kaposvár, Tompa Mihály utcájából. A vármegyei műveletirányítási központ két gépjárműfecskendőt és egy magasból mentőt riasztott a helyszínre, ahol kiderült: csak a tűzhelyen felejtett étel füstölt. Az egységek a lakás átvizsgálását követően átszellőztették az ingatlant.

 

Leszakadt faágak, kidőlt fák - zsinórban érkeztek a bejelentések

  • Szombat délutántól kezdve számos esetben kérték a somogyi tűzoltók segítségét leszakadt faágak és útra, felsővezetékre dőlt fák miatt. Kaposváron, a Puskin utcában egy lehasadt faág miatt volt szükség tűzoltói beavatkozásra. Somogyváron és Csokonyavisonta külterületén az autósok útját állta egy kidőlt fa, ezért riasztották a tűzoltókat. Gyékényesen felsővezetékre borult egy akácfa és félő volt, hogy leszakítja azt. Az áramszolgáltató munkatársai áramtalanították az érintett szakaszt, így a csurgói önkormányzati tűzoltók biztonsággal le tudták darabolni a fát.
  • Vasárnap reggel Somogyvár, Nagyszakácsi és Kéthely külterületén is útra borult fa akadályozta a közlekedést. A marcali hivatásos tűzoltók rövid idő alatt eltávolították a vihar által kidöntött fákat, megelőzve egy esetleges balesetet.

 

