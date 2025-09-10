Oxigénnel mentették meg a cicákat a tűzoltók

Tegnap délután egy Heves vármegyei településre riasztották egri bajtársainkat, ahol egy családi ház gyulladt ki, olvasható az Országos Mentőszolgálat (OMSZ) közösségi oldalán – újabb riasztás zajlott le.

Újabb riasztás zajlott le: oxigént adtak a rémült, bágyadt macskáknak

Esetkocsi, macskák, lángok között – oxigén az állatoknak

A helyszínre rövidesen esetkocsi érkezett. A ház lakói biztonságos távolságban tartózkodtak a tűztől, sérülést nem szenvedtek, de rettentően aggódtak macskáik miatt, akik a lángok közt rekedtek.

– A tűzoltók két cicát mentettek ki a házból, akiket bajtársaink azonnal kezelésbe vettek – olvasható a bejegyzésben. – Oxigént adtak a rémült, bágyadt macskáknak, akik néhány perc múlva láthatóan sokkal jobban érezték magukat, de természetesen a helyszínen tartózkodók a cicák állatkórházba juttatásáról is gondoskodtak további ellátás és megfigyelés érdekében.

Somogyi akció: macskamentés Kapolyon

Kútba esett egy macska Kapoly, Szabadság utcájában. A macskamentés sikeres volt, a tabi tűzoltók mentőkötél segítségével leengedtek a kútba egy kosarat, amellyel sikerült a kis állatot sérülések nélkül kimenteni a mélyből, tájékoztatott a Somogy Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (SVKI).

Gyors, hatékony segítség: bevetésen a Kötél

A Kaposvári Önkéntes Tűzoltó és Életmentő Egyesület (Kötél) tagjai lovat és tehenet is mentettek már, s a kutyát, macskát, általában mély kútból hozták fel. Bodó László parancsnoka szerdán érdeklődésünkre elmondta: az állatmentés során alpintechnikai eszközöket használnak, így például a csigarendszerek, a csörlők és nagy teherbírságú hevedereken kívül köteleket is.

– A rémült állat általában érzi a segítséget, de volt már arra is példa, rátámadt a megmentőjére – hangsúlyozta. – Épp ezért fokozottan kell figyelni a bajbajutott állat viselkedésre.