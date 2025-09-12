szeptember 12., péntek

5 órája

Ritkán látott világot tár a szemünk elé Lőrincz Ferenc

Tizennyolc éve kezdett bele a víz alatti fotózásba ifjabb Lőrincz Ferenc, aki azóta rengeteg díjat nyert felvételeivel. Úgy érezheti magát az ember, ha a képei között barangol, mintha csak egy akváriumba került volna. A búvárfotóssal Koszorus Rita beszélgetett.

Koszorus Rita
