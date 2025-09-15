Ennyibe kerül ma egy robotfűnyíró – de kinek éri meg igazán?

Az életünkben keressük a könnyű, egyszerű megoldásokat. Ahol tudunk ott automatizálunk, egyszerűsítünk. Így van ez a ház körüli teendőkkel is. Eddig elképzelhetetlennek tűnt, hogy az unalmas háztartási munkákat robotok végezzék majd egy napon helyettünk, azonban az utóbbi évek technológiai fejlődésének köszönhetően, töretlen népszerűségnek örvendenek a különböző robot eszközök az otthonainkban. Állandóan frissen vágott és rendezett kertre szeretnénk haza érni, ez ma már lehetséges, ugyanis már a fűnyírást is elvégzik helyettünk a robotfűnyíró. De vajon mennyibe kerülnek ezek az eszközök és kinek éri meg ilyeneket beszerezni?

A robotfűnyíró telepítéséhez nem árt szakembert hívni.

Forrás: robot1.hu

Robotfűnyírók Somogyban

-Az idei évben kisebb volt a kereslet az előző évekhez képest a robotfűnyírókra, de ez általánosságban elmondható a gépek iránt. - mondta Kühárt Tiborné, a kaposvári Husqvarna márkaképviselet vezetője

Érződik, hogy az évben az emberek átgondolják a kiadásaikat, ez által tudatosabban, átgondoltabban vásárolnak mindent, így van ez a kerti gépekkel is. De ezek ellenére is, noha kevesebben is, de vannak akik elkezdték használni a robotfűnyírók nyújtotta előnyöket az idén is. Nem csoda hogy, lassabban nyernek teret ezek a gépek mert az áruk igen csak borsos lehet, így érdemes átgondolnunk, mielőtt beszerzünk egy ilyen eszközt.

-Több féle típus közül választhatunk, különböző nagyságú és domborzati tulajdonságú terepekre, így az áruk is ezek alapján változik. De a robotfűnyírók indulóára közel 300 000 forinttól indulnak, és akár milliókig is felszökhet az ár, attól függően, hogy mik az igényeink. De ez az ár nem csak a készüléket tartalmazza, hanem a hozzá tartozó rendszer eszközöket, vezetékeket is. - mondta Kühárt Tiborné

Biztosan vannak a piacon ennél eltérő áru eszközök is, de egy ismert márkán keresztül igyekeztük prezentálni az árakat. Ezen rendszerek nem csak magát a robotot tartalmazzák, hanem a különböző működtetéséhez szükséges kiegészítőket is, mint például a vezetékeket. A rendszer kiválasztásánál és telepítésénél érdemes szakemberhez fordulnunk, hogy biztosan olyan rendszert vásároljunk, amely megfelel az igényeinknek minden téren, és az árban a legkedvezőbb legyen.