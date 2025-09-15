21 perce
Ennyibe kerül ma egy robotfűnyíró – de kinek éri meg igazán?
A modern technológia a kertjeinket is meghódítja. A robotfűnyíró egyre több háztartás praktikus segítőtársa, amely időt, energiát és fáradságot spórol meg. Bár beszerzésük komolyabb befektetés, hosszú távon kényelmet és mindig ápolt, rendezett kertet biztosítanak a tulajdonosoknak.
Az életünkben keressük a könnyű, egyszerű megoldásokat. Ahol tudunk ott automatizálunk, egyszerűsítünk. Így van ez a ház körüli teendőkkel is. Eddig elképzelhetetlennek tűnt, hogy az unalmas háztartási munkákat robotok végezzék majd egy napon helyettünk, azonban az utóbbi évek technológiai fejlődésének köszönhetően, töretlen népszerűségnek örvendenek a különböző robot eszközök az otthonainkban. Állandóan frissen vágott és rendezett kertre szeretnénk haza érni, ez ma már lehetséges, ugyanis már a fűnyírást is elvégzik helyettünk a robotfűnyíró. De vajon mennyibe kerülnek ezek az eszközök és kinek éri meg ilyeneket beszerezni?
Robotfűnyírók Somogyban
-Az idei évben kisebb volt a kereslet az előző évekhez képest a robotfűnyírókra, de ez általánosságban elmondható a gépek iránt. - mondta Kühárt Tiborné, a kaposvári Husqvarna márkaképviselet vezetője
Érződik, hogy az évben az emberek átgondolják a kiadásaikat, ez által tudatosabban, átgondoltabban vásárolnak mindent, így van ez a kerti gépekkel is. De ezek ellenére is, noha kevesebben is, de vannak akik elkezdték használni a robotfűnyírók nyújtotta előnyöket az idén is. Nem csoda hogy, lassabban nyernek teret ezek a gépek mert az áruk igen csak borsos lehet, így érdemes átgondolnunk, mielőtt beszerzünk egy ilyen eszközt.
-Több féle típus közül választhatunk, különböző nagyságú és domborzati tulajdonságú terepekre, így az áruk is ezek alapján változik. De a robotfűnyírók indulóára közel 300 000 forinttól indulnak, és akár milliókig is felszökhet az ár, attól függően, hogy mik az igényeink. De ez az ár nem csak a készüléket tartalmazza, hanem a hozzá tartozó rendszer eszközöket, vezetékeket is. - mondta Kühárt Tiborné
Biztosan vannak a piacon ennél eltérő áru eszközök is, de egy ismert márkán keresztül igyekeztük prezentálni az árakat. Ezen rendszerek nem csak magát a robotot tartalmazzák, hanem a különböző működtetéséhez szükséges kiegészítőket is, mint például a vezetékeket. A rendszer kiválasztásánál és telepítésénél érdemes szakemberhez fordulnunk, hogy biztosan olyan rendszert vásároljunk, amely megfelel az igényeinknek minden téren, és az árban a legkedvezőbb legyen.
Kinek éri meg?
A kényelmet kedvelők, és az autómatizáció szerelmesein kívül még, annak éri meg elsősorban beszerezni ilyen eszközt, akinél rendszeresen, nagy területű parkosított zöld területeket kellene karban tartani, ugyanis ott egyértelmű lehet egy ilyen eszköz létjogosultsága. Ugyanakkor tökéletes választás akkor is, ha kisebb kertünk van és nem szeretnénk a fűnyírással magunk bajlódni, azért hogy mindennap frissen vágott fű legyen a kertünkben.
A tévhitek eloszlatásaként, fontos tudnunk, hogy már olyan modellek is elérhetőek a piacon, amelyeket már nem akadály a terep változatossága, és könnyedén megbirkóznak a dombos, lejtős területekkel is.
Érdekességek a Robotfűnyírókról
A robotfűnyírók nem is olyan új találmányok, mint sokan gondolnák: az első modellek az 1990-es években jelentek meg, és még meglehetősen kezdetlegesek voltak. Mára viszont igazi „okoskertészekké” fejlődtek, akik csendben és önállóan végzik a munkát helyettünk.
Íme néhány érdekesség és tudnivaló a robotfűnyírókról:
Történetük röviden: Az első robotfűnyíró 1995-ben került piacra, és hatalmas újdonságnak számított. Akkoriban még vezetékekkel kellett körülhatárolni a nyírandó területet, ma már egyre több modell GPS-t és intelligens szenzorokat használ
Telepítés és használata: A legtöbb készülékhez egy határoló vezetéket kell lefektetni, amely meghatározza a fűnyírási zónát. Ez után a robot rendszeresen, előre beállított időpontokban dolgozik, automatikusan visszatér a töltőállomására, ha merül az akkumulátora.
Fajtáik és különböző modellek:
- Alapmodellek: kisebb kertekhez, egyszerű programozással.
- Okosmodellek: Wi-Fi-vel, mobilapplikációval vezérelhetők, akár távolról is.
- GPS-alapú modellek: nagyobb területekre, pontos navigációval.
- Multizónás gépek: több különálló kertterületet is képesek kezelni.
Érdekes funkciók:
- Egyes modellek időjárás-érzékelővel rendelkeznek, így esőben nem indulnak el.
- Van, amelyik képes felismerni az akadályokat és kikerülni őket.
- A fejlettebb gépek akár a fű hosszát is mérik, és csak akkor indulnak el, ha valóban szükséges a nyírás.
Környezeti előnyei, hogy a robotfűnyírók halkak, energiatakarékosak, és mivel rendszeresen apróra nyírják a füvet, nincs szükség külön fűgyűjtésre, hanem a levágott fű természetes trágyaként visszakerül a talajba.