Stop roller? Nem az eszköz a hibás a felelőtlen magatartásért

Körülbelül négy éve vettem az első elektromos rollerem, mert egy betegség után nehézzé vált a közlekedés. Azóta rengeteg új modell jelent meg a piacon, nekem megmaradt a kis „pálcika” rollerem, ahogy a szlengben mondják. Vannak előnyei és hátrányai, utóbbi például az, hogy a legkisebb buckán is csak hatalmasakat döccenve lehet csak áthajtani vele. Márpedig ezekből Kaposváron akad bőven, már ha éppen kerékpározásra alkalmas útszakaszt talál az ember. Ha van is ilyen, vagy azzal kell számolni, hogy leszorítanak az autók a bringasávból, vagy olyan padkákat építettek a bicikliútba, hogy azon átmenni csak gyalog lehet, vagy a gyalogosokat, kismamákat kell kerülgetni, vagy pedig attól kell félni, hogy elüt egy taxi.

Van, ahol lehet ésszerű keretek között rollerezni. Fotó: MW

Ilyen nehezített körülmények között, de vagyunk sokan, akik normálisan, ésszerű keretek között közlekedünk a maximum 20 kilométerrel - vagyis a bicikliknél jóval lassabban - menni tudó rollerrel és vannak azok a gyerekek, akik úgy száguldanak az ajándékba kapott 300 ezres rollerrel, mintha nem lenne holnap, sem KRESZ szabály.

Nem minden rolleres ámokfutó!

Nincs még rá szabályozás, de ettől függetlenül lehet normálisan közlekedni. Ez alatt azt értem, hogy úgy, mint egy biciklivel. Mégis a városvezetés azt gondolja, hogy a problémát egy huszárvágással oldja meg és azt mondja: stop roller!

Úgy vélem, mindenkinek szabályosan kell közlekednie: autósnak, biciklisnek, rolleresnek, gyalogosnak és akkor nem lesznek újabb balesetek. Meggyőződésem, hogy nem az eszköz a hibás az emberi butaságért, nemtörődömségért....

A városvezetésnek pedig jól látható, értelmezhető felfestéseket kellene biztosítania, megfelelő táblákat, elegendő mennyiségű és legfőképpen megfelelő minőségű bicikliutat tiltótáblák helyett! A fülhallgatóval, telefont nyomkodva az úton keresztül-kasul átsétáló gyalogosok, az erdei taplógombákra szégyent hozó türelmetlen autósok mikor kapnak tiltótáblát?