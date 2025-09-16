szeptember 16., kedd

Bűncselekmény

1 órája

Lopott rollerrel ment lopni a (nem) agykutató fiatal

Nem rendelkezett jövedelemmel a húszas éveiben járó férfi, aki munka helyett más pénzszerzési megoldást választott. Előbb ellopott egy rollert, majd azzal ment tovább fosztogatni.

Sonline.hu

A vádlott sem jövedelemmel, sem vagyonnal nem rendelkezett, ezért elhatározta, hogy megélhetését lopások útján fogja biztosítani, emiatt a Siófoki Járási Ügyészség vagyon elleni bűncselekmények miatt állította bíróság elé azt a húszas éveiben járó férfit, aki Siófokon több helyről is tulajdonított el értékeket. A terhelt 2025 szeptemberének elején először az egyik siófoki hotel nyitott garázsából lovasított meg egy elektromos rollert, amivel egy közeli áruházhoz hajtott. 

Mobiltelefonokat is lopott a rolleres tolvaj
Fotó: Magyarország Ügyészsége

A férfi az eladótérből történő lopása előtt a dolgozók részére fenntartott helyiségből emelt el egy táskát, de alig fél óra múlva már egy telefontartozékokat árusító cég pultját fosztotta ki. A vádlottnak ennél az esetnél azonban már nem volt szerencséje, mivel a biztonsági őr elkapta a menekülő tolvajt és a rendőrség kiérkezésééig visszatartotta.

Elkapták a rolleres tolvajt 

A tetten ért férfi a négy sértettől összesen 324.000 forint értékű dolgokat vitt el, amiből pusztán 30.000 forint nem térült meg, hiszen a legtöbb eltulajdonított tárgy még nála volt. A Siófoki Járásbíróság gyorsított eljárásban a bűnügyi őrizetben lévő vádlottat egy év börtönbüntetésre, valamint egy év közügyektől eltiltásra ítélte.
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
