Mikor lesz vége?

Ketten utaztak a rolleren - nagyon durva baleset lett a vége

A kaposvári gyermekbaleset, melyet a Sonline.hu írt meg először országos figyelmet kapott és elindított valamit az emberekben. Ennek ellenére mégis úgy tűnik, a rollerrel közlekedő kiskorúak még mindig nem veszik komolyan a szabályokat.

Lugosi Laura

Nap mint nap látni a belvárosban bukósisak nélkül, a járdán és az autóúton lavírozni nagy sebességgel a rolleres fiatalokat, hiába a tömérdek baleset, figyelmeztetés, rendőrségi felhívás. Nem győzzük hangsúlyozni, hogy a felelőtlen magatartás nemcsak a saját testi épségüket veszélyezteti, hanem a gyalogosokat, autósokat és más közlekedőket is.

Ezen a rolleren állt a két fiú a baleset idején
Ezen a rolleren állt a két fiú a baleset idején  Fotó: police.hu

Nem csak Somogyban nem értik a rolleres fiatalok: a szabályok értük vannak, nem ellenük

Írtunk már egy siófoki esetről, majd egy kadarkúti "ámokfutóról", most pedig a szomszédos megyében történt újra egy tanulságos eset. Megjegyezendő, hogy ott sem ez az első rolleres akció: a Zaol.hu számolt be róla június végén, hogy egy 14 éves kanizsai fiú utánfutót szerelt a rollerére, amivel pecázni indult - a rendőrök azonban hamar elkapták.

Most szeptember 9-én újabb, ezúttal súlyosabb következményekkel járó baleset történt Nagykanizsán: a Zala Vármegyei Rendőr-főkapitányság közleménye szerint a Haladás úton két gyerek esett el egy nagy teljesítményű elektromos rollerrel.

Elmondásuk szerint túl gyorsan haladtak, és bukósisak sem volt rajtuk. Ráadásul a járművet rokonától kérte kölcsön egy 10 éves fiú, aki 12 éves barátjával indult útnak. Egyikük könnyű, a másik súlyos sérülést szenvedett. A roller tulajdonosával szemben büntetőeljárás indult jármű tiltott átengedése vétség elkövetése miatt.

A rendőrség ismét hangsúlyozza: a roller önmagában nem veszélyes eszköz, a felelőtlen használat teszi azzá. Ha körültekintően, szabályokat betartva, védőfelszerelésben indulunk vele útnak, akkor jelentősen csökkenthető a kockázat.

Szita Károly a szombathelyi polgármesterrel összefogva kezdeményezte, hogy az új KRESZ-ben legyen lehetőség “rollerrel behajtani tilos” táblákat kihelyezni és ezzel megvédeni a sétálóövezetekben a gyalogosokat.

A roller az új státuszszimbólum a fiataloknál

Nagy Zoltán, a kaposvári Dr. Roller Szerviz tulajdonosa elmondta: szerinte a népszerűségben a divat is szerepet játszik, hiszen gyakran elég, ha egy fiatal elkezd használni egy ilyen eszközt, és a többiek követik a példáját, ahogy az a fiatalok körében az lenni szokott.

@mxeszti Nem mondom, hogy szívesen, máskor is🥲 #accidents #fall #baleset #lime #scooter #elektromosroller #electricscooter #esés #béna #iamstupid #budapest ♬ eredeti hang - mácsai eszti🤗

 

 

