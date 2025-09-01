szeptember 1., hétfő

Azt választják, ami a divat

1 órája

KuKurin G2, ilyen rollerrel száguldott a kaposvári kislány. Élmény vagy életveszély?

A rendőrség által közzétett felvételeken jól látszik, hogy a múlt héten a kaposvári belvárosban balesetet szenvedett kislány a roller kijelzője szerint 48,8 km/órás sebességgel közlekedett. Mindezt este 11 órakor, felügyelet és védőfelszerelés nélkül tette. Annak jártunk utána, vannak-e az átlagosnál jóval veszélyesebb rollerek?

Ahogy múlt heti cikkünkben egy ügyvéddel elemeztük a rollerbaleset megtörténte után, hasonló szituációkban felmerülhet a szülői felelősség kérdése is. Ezek az eszközök ugyanis nem gyerekeknek valók: komoly teljesítménnyel, akár 50–60 km/órás sebességet is elérhetnek, így használatuk életveszélyes lehet felügyelet és védőfelszerelés nélkül. Egyre több szakember hangsúlyozza, hogy drasztikus változásra lenne szükség a szabályozásban: pontosan meg kellene határozni, ki, milyen feltételek mellett vezetheti ezeket a nagy teljesítményű rollereket. A jelenlegi helyzet ugyanis nemcsak a rollerezőket, hanem a közlekedés többi résztvevőjét is veszélyezteti.

A kaposvári rollerbalesetnél az mérő 48.8-at mutatott.
A kaposvári rollerbalesetnél az mérő 48.8-at mutatott. Forrás: police.hu

KuKirin G2a rollerbaleset egyik "résztvevője" – játék vagy tragédiák forrása?

A KuKirin G2 széria (G2, G2 Pro, G2 Max, G2 Master) az elmúlt években vált népszerűvé a fiatalok és felnőttek körében. A rollerek robusztus vázzal, tárcsafékkel és lengéscsillapítóval készülnek, így műszaki szempontból fel vannak készítve nagy sebességű közlekedésre – de ettől még a vezetésük komoly odafigyelést és felelősséget igényel. Felhasználói tapasztalatok szerint sík terepen 58–60 km/h sebesség is elérhető velük, amit sokan „izgalmas élménynek” tartanak, de egy rossz mozdulat vagy váratlan akadály könnyen súlyos sérüléshez vezethet.

A fiatalok körében kifejezetten keresettek a KuKirin G2 rollerek, mivel ár-érték arányban vonzóak – mondta el érdeklődésünkre Nagy Zoltán, a kaposvári Dr. Roller Szerviz tulajdonosa. –  Körülbelül 200 ezer forintért már hozzá lehet jutni egy G2-es modellhez, ami elöl-hátul lengéscsillapítóval szerelt, magas és erős felépítésű. Más, hasonló teljesítményű típusok ebben a kategóriában inkább 300 ezer forint körül mozognak – mondta. Hozzátette: szerinte a népszerűségben a divat is szerepet játszik, hiszen gyakran elég, ha egy fiatal elkezd használni egy ilyen eszközt, és a többiek követik a példáját, ahogy az a fiatalok körében az lenni szokott. 

A balesetben "bűnös" roller. Forrás: police.hu

A kijelzőn villogó 48,8 km/órás sebesség, a késő esti időpont és a védőfelszerelés hiánya egyszerre mutatja meg, milyen vékony a határ az élmény és az életveszély között. A szülők felelőssége, a jogi szabályozás hiányosságai és a fiatalok körében terjedő divat együtt alkotják azt a problémát, amelyre a társadalomnak mielőbb választ kell adnia.

 

 

