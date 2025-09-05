Egy hajszálon múlt egy újabb rolleres tragédia Kadarkúton, videón a dermesztő manőver

A Facebook felületére feltöltött videó tanúsága szerint Kadarkúton sem a rolleresen múlt, hogy nem lett baleset. Félelmetes manővert hajtott végre, teljesen felelőtlenül. Az elektromos rollerek egyre népszerűbbek, ám a meggondolatlan közlekedés életveszélyes helyzeteket teremthet, különösen az ehhez hasonló forgalmas csomópontokban.

A rollerezés veszélyes szórakozás. Fotó: Muzslay Péter

Úgy tűnik a somogyi kisvárosokban is egyre több a rolleres

A felvételen jól látszik, hogy egy rolleres – a videó alapján feltehetőleg védőfelszerelés nélkül – körültekintés nélkül hajt át Kadarkúton, a forgalmas, a Kaposvárról, Nagyatád és Szigetvár irányából becsatlakozó utakat összekötő kereszteződésen. A videó tanúsága szerint csupán a szerencsén múlt, hogy nem történt tragédia: ha a két éppen érkező autós nem fékez időben, a rolleres minden bizonnyal súlyos baleset áldozata lett volna.

Ahogy a Sonline.hu írta meg először kicsit több mint egy héttel ezelőtt, augusztus 24-én este 11 óra körül tragikus baleset történt Kaposváron: egy fiatalkorú lány életveszélyes sérülésekkel került kórházba, miután elesett egy nagy teljesítményű elektromos rollerrel közlekedve.

A rendőrségi jelentés szerint a tizenhárom éves lány és társai egy csoportban közlekedtek a Zárda utcában a Kossuth tér irányába, amikor az egyikük elesett. Bár társai segítségére siettek és mentőt hívtak, utána négyen elrejtették a rollereket a Zárda közben, mivel tisztában voltak azok szabálytalan használatával. Először azzal próbáltak magyarázkodni, hogy csak sétáltak arra, de később beismerték, hogy ők is rollereztek. A történtek után a rendőrség és egy kaposvári ügyvéd is állást foglalt az ügyben.

A történtek ismét rámutatnak arra, mennyire fontos a közlekedési szabályok betartása és a megfelelő védőfelszerelés használata.