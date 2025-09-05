szeptember 5., péntek

LőrincViktor névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Kadarkút

1 órája

Egy hajszálon múlt egy újabb rolleres tragédia Kadarkúton, videón a dermesztő manőver

Címkék#kadarkúti#rolleres#életveszélyes#felvétel

Újabb, sokakat megdöbbentő videó terjed a közösségi médiában. Ezúttal a kadarkúti kereszteződésben rögzítettek egy szabálytalan és rendkívül veszélyes manővert egy rollerestől.

Sonline.hu

A Facebook felületére feltöltött videó tanúsága szerint Kadarkúton sem a rolleresen múlt, hogy nem lett baleset. Félelmetes manővert hajtott végre, teljesen felelőtlenül. Az elektromos rollerek egyre népszerűbbek, ám a meggondolatlan közlekedés életveszélyes helyzeteket teremthet, különösen az ehhez hasonló forgalmas csomópontokban.

A rollerezés veszélyes szórakozás.
A rollerezés veszélyes szórakozás. Fotó: Muzslay Péter

Úgy tűnik a somogyi kisvárosokban is egyre több a rolleres

A felvételen jól látszik, hogy egy rolleres – a videó alapján feltehetőleg védőfelszerelés nélkül – körültekintés nélkül hajt át Kadarkúton, a forgalmas, a Kaposvárról, Nagyatád és Szigetvár irányából becsatlakozó utakat összekötő kereszteződésen. A videó tanúsága szerint csupán a szerencsén múlt, hogy nem történt tragédia: ha a két éppen érkező autós nem fékez időben, a rolleres minden bizonnyal súlyos baleset áldozata lett volna.

Ahogy a Sonline.hu írta meg először kicsit több mint egy héttel ezelőtt, augusztus 24-én este 11 óra körül tragikus baleset történt Kaposváron: egy fiatalkorú lány életveszélyes sérülésekkel került kórházba, miután elesett egy nagy teljesítményű elektromos rollerrel közlekedve.

A rendőrségi jelentés szerint a tizenhárom éves lány és társai egy csoportban közlekedtek a Zárda utcában a Kossuth tér irányába, amikor az egyikük elesett. Bár társai segítségére siettek és mentőt hívtak, utána négyen elrejtették a rollereket a Zárda közben, mivel tisztában voltak azok szabálytalan használatával. Először azzal próbáltak magyarázkodni, hogy csak sétáltak arra, de később beismerték, hogy ők is rollereztek. A történtek után a rendőrség és egy kaposvári ügyvéd is állást foglalt az ügyben.

A történtek ismét rámutatnak arra, mennyire fontos a közlekedési szabályok betartása és a megfelelő védőfelszerelés használata. 

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a sonline.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu