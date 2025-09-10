Úgy tűnik, mindenkinek tele a puttonya, táblával tiltanák ki a rollereseket

A balesetek túlnyomó része a sisak hiányának, a figyelmetlenségnek, illetve a túl nagy sebességnek köszönhető. A rolleres balesetek és szabálysértések jelentős része a fiatal korosztályhoz kapcsolódik, akik sok esetben a közlekedési szabályok ismerete nélkül, illetve alkohol hatása alatt használják az eszközt.

Rolleres és gyalogosok konfliktusa a belvárosi gyalogosövezetben

Mint azt korábbi cikkünkben egy ügyvéddel is elemeztük, bizonyos szituációkban akár a szülői felelősség is szóba jöhet, ha a gyermek felügyelet nélkül használja az eszközt. A Polgári Törvénykönyv szerint nem vonható felelősségre az, aki belátási képesség hiányában nem tudja felmérni cselekedeteinek következményeit. Ilyenkor az általa okozott kárért nem ő, hanem a felügyeletéért felelős személy, jellemzően a szülő vagy gondozó tartozik felelősséggel. Azonban a jogi megítélés minden esetben egyedi mérlegelést igényel.

Több közlekedésbiztonsági szakember is úgy látja, hogy ideje lenne szigorítani a jelenlegi szabályozást és ezek a járművek nem gyerekek kezébe valók. Egyértelműen meg kellene határozni, hogy kik, milyen feltételek mellett használhatják ezeket az eszközöket – különös tekintettel az életkorra, a közlekedési ismeretekre, valamint a kötelező védőfelszerelésre. Sokan még mindig játékszerként tekintenek a rollerekre, pedig a valóságban komoly közlekedési eszközökről van szó. A jelenlegi rendezetlen helyzet a közlekedés többi résztvevőjére, a gyalogosokra, kerékpárosokra és autósokra is veszélyt jelent.

Szigorítás jöhet: rolleres korlátozások jöhetnek a gyalogosövezetekben

Az „elektromos rollerrel behajtani tilos” tábla bevezetését javasolják az új KRESZ-ben – ennek célja, hogy hatékonyabban lehessen kizárni őket a forgalmas, gyalogosok számára fenntartott belvárosi területekről.



A javaslat Szita Károly, Kaposvár polgármestere valamint Nemény András, Szombathely polgármestere közös fellépésének eredménye. Jelenleg ugyanis a szabályozás nem nevesíti külön az elektromos rollereket, és hivatalos tiltótábla sem létezik számukra, ami jelentősen megnehezíti a hatóságok munkáját a szabálytalanul közlekedőkkel szemben. A két városvezető indítványát a Belügyminisztérium is kedvezően fogadta, így várhatóan a társadalmi egyeztetés során már napirendre kerülhet a javasolt tábla bevezetése, amely hosszú távon a gyalogosövezetek biztonságát szolgálná.