Elég volt?

3 órája

Úgy tűnik, mindenkinek tele a puttonya, táblával tiltanák ki a rollereseket

Címkék#biztonság#rolleres#balesetek#KRESZ#szabály

Az elmúlt időszakban drasztikusan megnőtt az elektromos rollerekkel kapcsolatos balesetek száma, ami komoly aggodalomra ad okot a közlekedésbiztonsági szakértők, valamint a lakosság körében is. Az újfajta rolleres közlekedési eszköz ugyan gyors és praktikus, de úgy tűnik, a szabályozás és a felhasználói tudatosság nem tartotta a lépést a technológia fejlődésével.

Bodor Nikolett
Úgy tűnik, mindenkinek tele a puttonya, táblával tiltanák ki a rollereseket

A balesetek túlnyomó része a sisak hiányának, a figyelmetlenségnek, illetve a túl nagy sebességnek köszönhető. A rolleres balesetek és szabálysértések jelentős része a fiatal korosztályhoz kapcsolódik, akik sok esetben a közlekedési szabályok ismerete nélkül, illetve alkohol hatása alatt használják az eszközt. 

Rolleres és gyalogosok konfliktusa a belvárosi gyalogosövezetben
Rolleres és gyalogosok konfliktusa a belvárosi gyalogosövezetben

 

Mint azt korábbi cikkünkben egy ügyvéddel is elemeztük, bizonyos szituációkban akár a szülői felelősség is szóba jöhet, ha a gyermek felügyelet nélkül használja az eszközt. A Polgári Törvénykönyv szerint nem vonható felelősségre az, aki belátási képesség hiányában nem tudja felmérni cselekedeteinek következményeit. Ilyenkor az általa okozott kárért nem ő, hanem a felügyeletéért felelős személy, jellemzően a szülő vagy gondozó tartozik felelősséggel. Azonban a jogi megítélés minden esetben egyedi mérlegelést igényel.

 

  • Több közlekedésbiztonsági szakember is úgy látja, hogy ideje lenne szigorítani a jelenlegi szabályozást és ezek a járművek nem gyerekek kezébe valók. Egyértelműen meg kellene határozni, hogy kik, milyen feltételek mellett használhatják ezeket az eszközöket – különös tekintettel az életkorra, a közlekedési ismeretekre, valamint a kötelező védőfelszerelésre. Sokan még mindig játékszerként tekintenek a rollerekre, pedig a valóságban komoly közlekedési eszközökről van szó. A jelenlegi rendezetlen helyzet a közlekedés többi résztvevőjére, a gyalogosokra, kerékpárosokra és autósokra is veszélyt jelent.

 

Szigorítás jöhet: rolleres korlátozások jöhetnek a gyalogosövezetekben

 

Az „elektromos rollerrel behajtani tilos” tábla bevezetését javasolják az új KRESZ-ben – ennek célja, hogy hatékonyabban lehessen kizárni őket a forgalmas, gyalogosok számára fenntartott belvárosi területekről.


A javaslat Szita Károly, Kaposvár polgármestere valamint Nemény András, Szombathely polgármestere közös fellépésének eredménye. Jelenleg ugyanis a szabályozás nem nevesíti külön az elektromos rollereket, és hivatalos tiltótábla sem létezik számukra, ami jelentősen megnehezíti a hatóságok munkáját a szabálytalanul közlekedőkkel szemben. A két városvezető indítványát a Belügyminisztérium is kedvezően fogadta, így várhatóan a társadalmi egyeztetés során már napirendre kerülhet a javasolt tábla bevezetése, amely hosszú távon a gyalogosövezetek biztonságát szolgálná.

– Úgy gondolom szükség van a rolleresekre vonatkozó szigorúbb szabályozásokra, bár köztünk is vannak kivételek, akik körültekintően használjuk a rollert. Személy szerint én is közéjük tartozom, ráadásul mások helyett is oda szoktam figyelni közlekedés közben. Már előztem meg így balesetet is, mivel pont az autós nem volt elég figyelmes. A sétálóutca esetleges lezárását sajnálnám, mert azon az útvonalon járok munkába. A másik útvonal a rossz járdaminőség és az úttesten való szembejövő forgalom miatt rollerrel szinte használhatatlan. Ennek ellenére elfogadom a döntést, mert a szabály az szabály – nyilatkozta Kovács Zsolt egy kaposvári rolleres.

A cél egyértelmű: a városok hatékonyabban védhessék a gyalogosövezetek biztonságát, és csökkentsék a gyalogosok és rolleresek közötti konfliktusokat. Addig is a városvezetők arra kérnek mindenkit, hogy fokozott figyelemmel, a szabályokat betartva és az adott területhez igazodó sebességgel közlekedjenek, saját és mások biztonsága érdekében.
Te mit gondolsz, milyen új szabályozásokra lenne még szükség?

 

A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
