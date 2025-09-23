szeptember 23., kedd

Rovarszennyezettség miatt visszahívták ezt az édességet - ez téged is érinthet!

Címkék#Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság#forgalom#mandula

Harsányi Miklós

– Rovarszennyezettség miatt a Real Nature Kft. az általuk forgalmazott Real Nature étcsokoládés meggy 75 g, valamint Real Nature étcsokoládés mandula 75 g megnevezésű termékek fogyasztói visszahívását kezdeményezték – közölte kedden a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH).

 Visszahívást kezdeményeztek a termékekben előforduló rovarszennyezettség miatt

A Real Nature Kft. a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatósággal együttműködve, saját hatáskörben megtette a szükséges intézkedéseket, gondoskodott a kifogásolt tételek forgalomból történő kivonásáról, valamint a fogyasztóktól történő visszahívásáról. Az NKFH arról is beszámolt: a vállalkozás által megtett intézkedéseket, továbbá a visszagyűjtött termékek további sorsát (megsemmisítését vagy elszállítását)  a  hatóság  nyomon követi.

 

 

