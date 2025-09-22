szeptember 22., hétfő

Móric névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Fenntarthatóság és jótékonyság

1 órája

Ami neked nem kell, annak más még örülhet

Címkék#Kaposvár#MOHU Zrt#konténer#cipő#táska#textil

A kaposvári lakosok jelenleg 11 kijelölt helyszínen adhatják le a már nem használt darabokat - a gyűjtőpontok száma a jövőben folyamatosan bővül majd.

Lugosi Laura

Tegyél te is a fenntarthatóságért, ami neked nem kell, más még örülhet neki – hívta fel a figyelmet Tik-Tok videójában Kárpáti Tímea alpolgármester. Jelenleg 11 helyszín áll rendelkezésre ilyen konténer:

  • Hulladékudvar
  • Toponári út 49.  
  • Zaranyi utca 2.
  • Füredi utca 67. 
  • Szondi utca 22.
  • Léva köz 7. 
  • Arany János utca 2/a.
  • Arany János utca 74. 
  • Füredi utca 7. 
  • Berzsenyi út 13. - Tesco
  • Magyar Nobel-díjasok tere

A konténerekbe nemcsak ruhadarabok kerülhetnek, hanem cipők, táskák, textilek, bőr kiegészítők, függönyök és lakástextilek is. Ezek az új, feltörésbiztos konténerek 150-250 kilogramm textília begyűjtésére alkalmasak. 

Amennyiben a textíliát a kommunális hulladékba dobod, úgy semmi esély arra, hogy bármilyen körforgásban újrahasznosításra kerüljön. 

 

Minden ruhadara jó helyre kerül ha használod a konténereket
Minden ruhadara jó helyre kerül ha használod a konténereket Forrás: londonrecycles.co.uk

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a sonline.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu