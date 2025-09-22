7 órája
Ami neked nem kell, annak más még örülhet
A kaposvári lakosok jelenleg 11 kijelölt helyszínen adhatják le a már nem használt darabokat - a gyűjtőpontok száma a jövőben folyamatosan bővül majd.
Tegyél te is a fenntarthatóságért, ami neked nem kell, más még örülhet neki – hívta fel a figyelmet Tik-Tok videójában Kárpáti Tímea alpolgármester. Jelenleg 11 helyszín áll rendelkezésre ilyen konténer:
- Hulladékudvar
- Toponári út 49.
- Zaranyi utca 2.
- Füredi utca 67.
- Szondi utca 22.
- Léva köz 7.
- Arany János utca 2/a.
- Arany János utca 74.
- Füredi utca 7.
- Berzsenyi út 13. - Tesco
- Magyar Nobel-díjasok tere
A konténerekbe nemcsak ruhadarabok kerülhetnek, hanem cipők, táskák, textilek, bőr kiegészítők, függönyök és lakástextilek is. Ezek az új, feltörésbiztos konténerek 150-250 kilogramm textília begyűjtésére alkalmasak.
Amennyiben a textíliát a kommunális hulladékba dobod, úgy semmi esély arra, hogy bármilyen körforgásban újrahasznosításra kerüljön.