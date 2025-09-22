Ami neked nem kell, annak más még örülhet

Tegyél te is a fenntarthatóságért, ami neked nem kell, más még örülhet neki – hívta fel a figyelmet Tik-Tok videójában Kárpáti Tímea alpolgármester. Jelenleg 11 helyszín áll rendelkezésre ilyen konténer:

Hulladékudvar

Toponári út 49.

Zaranyi utca 2.

Füredi utca 67.

Szondi utca 22.

Léva köz 7.

Arany János utca 2/a.

Arany János utca 74.

Füredi utca 7.

Berzsenyi út 13. - Tesco

Magyar Nobel-díjasok tere

A konténerekbe nemcsak ruhadarabok kerülhetnek, hanem cipők, táskák, textilek, bőr kiegészítők, függönyök és lakástextilek is. Ezek az új, feltörésbiztos konténerek 150-250 kilogramm textília begyűjtésére alkalmasak.

Amennyiben a textíliát a kommunális hulladékba dobod, úgy semmi esély arra, hogy bármilyen körforgásban újrahasznosításra kerüljön.