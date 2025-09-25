2 órája
A törvény ugyan előírja, de a munkáltatók inkább a bírságot választják – árnyékos a valóság a fogyatékkal élők világában
Sándor Ildikóval több évtizede dolgozik a fogyatékkal élő fiatalokért, jelenleg a kaposvári Gyöngyfa Napközi Otthon vezetőjeként. Az ismert somogyi szakember nyugdíj előtt áll; elmondta, még egy-két évig szeretne maradni. Több, mint 30 család életében van jelen nap mint nap, szeretne nekik megfelelni.
A Gyöngyfa Napközi Otthon felnőtt korú, elsősorban értelmileg akadályozott és/vagy halmozottan sérült személyek számára biztosít nappali alapszolgáltatást, hogy ne kényszerüljenek bentlakásos intézménybe, hanem fenntarthassák családi kapcsolataikat és addigi életvitelüket. – Nemcsak fizikai gondozási feladatokat látunk el, hanem az önállósodást, a problémamegoldást és a felnőtté válás folyamatát is segítjük – mondta Sándor Ildikó, a Gyöngyfa Napközi Otthon vezetője.
Sándor Ildikó mesél az elmúlt évtizedekről, szemléleteiről
– Nagyon szeretjük, hogy az otthon Kaposvár belvárosában van, hiszen minden közel van gyalog – mondta az intézményvezető. A fiatalok rendszeresen járnak a Roxínházba és a színházba, az alapítványi támogatásnak köszönhetően a jegyeket az intézmény vásárolja meg, így senki sem marad ki esetleges anyagi korlátok miatt. Minden pénteken közös sétát tartanak, a fiatalok döntik el, hova menjenek; kedvencük közé tartozik az Okospark és a Városliget.
Az otthonnak tágas, szép udvara van, ahol pályázati forrásból fedett rész is épült, így esőben is kint lehetnek. Az intézmény 32 férőhelyes, de jelenleg 35 fiatal jár hozzánk, nyolcan pedig várólistán vannak. A legtöbben a Bárcziból érkeznek, miután ott befejezték a tanulmányaikat – tette hozzá.
Sándor Ildikó 15 évig dolgozott a Bárczi központban, így pontosan tudja, mekkora kihívást jelent értelmi sérült vagy intellektuális képességzavarral élő gyerekekkel foglalkozni. Rámutatott: mivel a tankötelezettség határa 16 évre csökkent, a fiatalok legfeljebb 20–22 éves korukig maradhatnak szakiskolai képzésben. Egy ember körülbelül hetven évig él, egy gondozott az életének egyharmadát tölti oktatásban, a fennmaradó kétharmadát pedig szociális ellátásban. Erre viszont nincsen kész módszertan – hangsúlyozta a szakember.
Szerinte a szülőknek az iskola befejeztével kezdődik a legnehezebb időszak. Amíg a gyerekek iskolások, a család élete sokban hasonlít a normális mindennapokhoz. Amikor azonban véget ér az iskola, jön a krízis: a szülők kifáradnak, és pont a legnehezebb időszak következik. Ilyenkor mi is szembesülünk azzal, mekkora teher nehezedik rájuk. Az otthon 13–14 éve működik együtt a komlói Habilis-szal, jelenleg hat fiatal dolgozik napi négy órában. Rongyszőnyegekhez készítik elő az alapanyagot, függönyökhöz szerelnek össze kellékeket. A foglalkoztatás azonban az állami támogatásoktól függ: ha több pénz érkezik, több fiatalt tudnak bevonni, ha kevesebb, akkor kevesebbet.
Sérült fiatalok a munkaerőpiacon
Sándor Ildikó elmondta, bár sokan végeznek szakképzést, a munkaerőpiacon gyakran félnek őket alkalmazni. A törvény előírja, hogy ha egy munkahelyen húsz főnél több dolgozik, akkor arányosan kötelező megváltozott munkaképességű munkavállalókat alkalmazni. Sok munkaadó azonban inkább a bírságot választja, mert olcsóbb, mint a speciális körülmények kialakítása. Szerinte a legnagyobb előrelépést az hozná, ha minden munkahelyen lenne egy úgy nevezett mentor, aki támogatná a beilleszkedést. Nem azért, hogy elvégezze a feladatot a sérült dolgozó helyett, hanem hogy segítse a megértést, begyakoroltatást, és elmagyarázza a szituációkat. Ezek a fiatalok gyakran mutatnak különös viselkedést, ami abból fakad, hogy nem tudják mindig értelmezni a helyzeteket. Egyszerűen kell fogalmazni, időt kell hagyni, sokszor újra és újra el kell magyarázni. Ha még így sem sikerül, figyelemeltereléssel lehet segíteni. Hozzátette, előfordulnak szélsőséges helyzetek is, amikor vita vagy tettlegesség alakul ki. A többségi társadalomban is megesik, hogy emberek összevesznek vagy sajnálatos módon megütik egymást. Nem reális elvárás, hogy náluk soha ne forduljon elő ilyesmi. A mi feladatunk, hogy a minimumra csökkentsük ezeket – fogalmazott.
Egy élet a sérült fiatalok mellett
Sándor Ildikó 1987-ben végzett a kaposvári tanítóképzőben, ahol gyógypedagógiai szakkollégiumot választott. – Minden gyermeket meg lehet tanítani írni, olvasni, számolni. A speciális igényű gyerekeknél az a különlegesség, hogy mindenkinél más módszerrel lehet megértetni az adott tanítani valót – mondta pályájának kezdeti alapvetéséről. Később a Bárczi Tanárképzőben folytatta tanulmányait, majd gyermekei születése után visszatért oda dolgozni. A Gyöngyfa Napközi Otthon 1988. február 8-án alakult, de a szociális törvény sokáig nem engedte, hogy gyógypedagógusok dolgozzanak ott. 1997-ben kerestek meg először, hogy félállásban vállaljam el a feladatot – idézte fel. Az első időszakban mindent kipróbált, amit a tanárképzőben tanult, majd a fiataloktól tanulva alakította ki saját módszereit. Kati néni azt mondta: te vagy a szakember, mondd meg, hogyan kell csinálni, és mi csináljuk. Így született meg a MOZAIK program, ami máig a fejlesztés alapja.
Az évek során a csoport összetétele is változott. Régen körülbelül kétharmad fiatal volt enyhe fokban, egyharmad középsúlyosan sérült, ma ez az arány megfordult. Ehhez alkalmazkodni kellett, mert a régi módszerek nem voltak elég hatékonyak. Ezért kezdtek el projektekben gondolkodni, ahol mindenki találhat olyan feladatot, ami az állapotának megfelelő, mégis ad sikerélményt. Tankonyhát is kialakítottak, ahol a fiatalok önellátást tanulhatnak.
A következő projektjükre már javában készülnek. Az idősek hónapja alkalmából egy bábelőadást állítanak össze. A fiatalok megtanulják a szerepeket, ki-ki a saját képességeihez mérten kap feladatot – aki egy mondatot tud elmondani, az egy mondatot mond, aki többre képes, annak több jut. Így mindenki részt vehet az előadásban, miközben fejlődik a rövid- és hosszú távú memóriájuk is. Szerinte mindig olyan helyzeteket kell teremteni, ahol a fiatalok felnőttként élhetik meg magukat. Lehet, hogy mentálisan 6-10 éves szinten vannak, de pontosan tudják, hogy felnőttek. Nekünk célokat és értelmet kell adni a mindennapokhoz.
A gyógypedagógiai szakember decemberben nyugdíjba megy, de még pár évet tervez maradni, mert úgy érzi, hogy több, mint harminc család életében van jelen nap mint nap és szeretne nekik megfelelni. Hat unokája van, egy örökbefogadott vizslája, kertje, szeret olvasni és kedveli a zenét – a legjobb ötletek szerinte vasalás közben születnek.
Olyan sorsokat látunk nap mint nap, amelyek megérintenek. Ez is az élet része. Lehet addig vonogatni a vállunkat, amíg nem velünk történik, de a valóság az, hogy ők itt élnek köztünk, ebben az állapotban. Nekünk ehhez kell kapcsolódnunk. Nem kell más hozzá, csak egy kis objektivitás, empátia és pozitív odafordulás. Ezek nem bonyolult dolgok.
– foglalta össze a mindennapjaira jellemző attitűdöt.