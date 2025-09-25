A törvény ugyan előírja, de a munkáltatók inkább a bírságot választják – árnyékos a valóság a fogyatékkal élők világában

A Gyöngyfa Napközi Otthon felnőtt korú, elsősorban értelmileg akadályozott és/vagy halmozottan sérült személyek számára biztosít nappali alapszolgáltatást, hogy ne kényszerüljenek bentlakásos intézménybe, hanem fenntarthassák családi kapcsolataikat és addigi életvitelüket. – Nemcsak fizikai gondozási feladatokat látunk el, hanem az önállósodást, a problémamegoldást és a felnőtté válás folyamatát is segítjük – mondta Sándor Ildikó, a Gyöngyfa Napközi Otthon vezetője.

Sándor Ildikó mindent megtesz a sérült fiatalokért Fotó: Muzslay Péter

Sándor Ildikó mesél az elmúlt évtizedekről, szemléleteiről

– Nagyon szeretjük, hogy az otthon Kaposvár belvárosában van, hiszen minden közel van gyalog – mondta az intézményvezető. A fiatalok rendszeresen járnak a Roxínházba és a színházba, az alapítványi támogatásnak köszönhetően a jegyeket az intézmény vásárolja meg, így senki sem marad ki esetleges anyagi korlátok miatt. Minden pénteken közös sétát tartanak, a fiatalok döntik el, hova menjenek; kedvencük közé tartozik az Okospark és a Városliget.

Az otthonnak tágas, szép udvara van, ahol pályázati forrásból fedett rész is épült, így esőben is kint lehetnek. Az intézmény 32 férőhelyes, de jelenleg 35 fiatal jár hozzánk, nyolcan pedig várólistán vannak. A legtöbben a Bárcziból érkeznek, miután ott befejezték a tanulmányaikat – tette hozzá.

Sándor Ildikó 15 évig dolgozott a Bárczi központban, így pontosan tudja, mekkora kihívást jelent értelmi sérült vagy intellektuális képességzavarral élő gyerekekkel foglalkozni. Rámutatott: mivel a tankötelezettség határa 16 évre csökkent, a fiatalok legfeljebb 20–22 éves korukig maradhatnak szakiskolai képzésben. Egy ember körülbelül hetven évig él, egy gondozott az életének egyharmadát tölti oktatásban, a fennmaradó kétharmadát pedig szociális ellátásban. Erre viszont nincsen kész módszertan – hangsúlyozta a szakember.

Szerinte a szülőknek az iskola befejeztével kezdődik a legnehezebb időszak. Amíg a gyerekek iskolások, a család élete sokban hasonlít a normális mindennapokhoz. Amikor azonban véget ér az iskola, jön a krízis: a szülők kifáradnak, és pont a legnehezebb időszak következik. Ilyenkor mi is szembesülünk azzal, mekkora teher nehezedik rájuk. Az otthon 13–14 éve működik együtt a komlói Habilis-szal, jelenleg hat fiatal dolgozik napi négy órában. Rongyszőnyegekhez készítik elő az alapanyagot, függönyökhöz szerelnek össze kellékeket. A foglalkoztatás azonban az állami támogatásoktól függ: ha több pénz érkezik, több fiatalt tudnak bevonni, ha kevesebb, akkor kevesebbet.