Lebénult a 11 éves kislány a tumorműtétje után – hatalmas segítségre lenne szüksége a családnak

Szerkesztőségünkhöz fordult egy somogysámsoni édesanya utolsó elkeseredésében, remélve, hogy támogató szándékú emberek segítséget nyújtanak nekik. A nő egyedül, apa nélkül neveli súlyosan beteg gyermekét, akinél agydaganatot diagnosztizáltak. Jelenleg az összefogás jelentheti számukra az egyetlen segítséget és reményt ebben a kilátástalan helyzetben.

A 11 éves kislány eddig egészségesen fejlődött, ám a tavalyi tanév végén egyre gyakrabban jelentkezett nála fejfájás. Hosszadalmas orvosi vizsgálatok után agytumort állapítottak meg nála, ami azonnali műtéti beavatkozást igényelt. Nemrégiben a pécsi klinikán a daganatot 90 százalékos sikerrel eltávolították

Mindössze 80 ezer forintból él egy nyolctagú család, így minden segítség jól jönne a családnak

Fotóillusztráció: MW

Minden segítség számít

– A kórházban nem tudtak elhelyezést biztosítani erre az időre, amíg a kislányom 11 napot az intenzív osztályon, majd további 3 hetet a neurológiai osztályon töltött. Én eközben egy olcsó szállodában szálltam meg – írja támogatáskereső levelében Bogdán Ivett, a somogysámsoni édesanya.

A jelenlegi rehabilitáció Zalaegerszegen folyik, ahol szerencsére az anya elhelyezését is meg tudják oldani. Rendkívül fontos számára, hogy gyermeke mellett lehessen, hiszen a műtét közben a kislány infarktust kapott, aminek következtében elveszítette beszédképességét, és önálló mozgásra sem képes, így ágyhoz kötött. Jelenleg csak hangokat tud kiadni, ezért később logopédiai terápiára is szüksége lesz.

– Édesanyámmal élek együtt, aki özvegy és egyedül nevelt fel engem és három lánytestvéremet. Mindannyian családdal, de apa nélkül élünk egy háztartásban: négy felnőtt és négy gyermek osztozik egy 34 négyzetméteres, két szobás családi házon. Édesanyánk a helyi önkormányzat alkalmazottja, havi 80 ezer forintért dolgozik nyolc órában, ami a megélhetésünk alapját jelenti. Sajnos munkavállalási lehetőségünk nincs – fogalmazott tovább a levelében Ivett.

Szerkesztőségünk megkereste a helyi önkormányzatot, ahol Biró Ildikó ügyintézőtől megtudtuk, a rendkívül súlyos betegséggel sújtott család számára igyekeznek támogatást biztosítani.

– Tisztában vagyunk a család sorsával. Ivett rendkívüli települési támogatást is igényelt. Csütörtökön volt a testületi ülés, ahol a rendkívüli ügyeket tárgyalták, és a képviselők arra döntésre jutottak, hogy lehetőségeinkhez mérten megítéltek valamennyi támogatást. Amennyiben rendszeres gyógyszerellátásra szorulnak, azt is támogatni fogják – tudtuk meg Biró Ildikótól.

Mint az édesanya megírta, nagy szükségük lenne a lakhatási körülményeik javítására, amit az épület lehetővé tenne, ám nincs anyagi fedezetük a bővítéshez.