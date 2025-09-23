Ölik a sertéseket a somogyi határtól nem messze, nagy a baj

A horvát sertésállomány 5 százalékát már el kellett pusztítani az afrikai sertéspestis miatt. A hatóságok attól tartanak, hogy a veszteségek tovább nőnek.

A sertéspestis rohamléptékben közeledik

Újra támad a sertéspestis

Ismét pusztít az afrikai sertéspestis (ASP) Horvátországban: a Bellye (Belje) mezőgazdasági vállalat katalinpusztai (Sokolovac) telepén, Somogytól néhány tíz kilométerre mintegy 10 ezer sertést kell elaltatni – jelentette be David Vlajcic mezőgazdasági miniszter. A tárcavezető szerint az ország eddigi legnagyobb járványgócával állnak szemben.

A vírust Eszék külvárosában, Nemetinben is kimutatták, ahol egy 1600 sertést tartó telepet érint a járvány. A betegség terjedéséért kizárólag az emberi tényező, a felelőtlenség és az illegális tevékenységek okolhatók, a fő terjesztő tehát maga az ember, fogalmazott a miniszter.

2023 óta Horvátországban 41 ezer sertést kellett elpusztítani az ASP miatt, a mostani esetekkel együtt pedig már több mint 51 ezer állatot fognak elaltatni. Ez a teljes horvát sertésállomány mintegy 5 százaléka. A sertések 67 százalékát az állattartó telepek 1,5 százalékán nevelik, ezért fennáll a veszélye annak, hogy a jelenlegi 5 százalékos kiesés akár 75 százalékra is nőhet, ha a betegség nagyobb gazdaságokra is átterjed.

A somogyi hatóságok is felkészülnek a legrosszabbra

A kedvezőtlen és folyamatosan romló horvátországi ASP járványhelyzetre reagálva a magyar állategészségügyi hatóság még a nyár derekán Baranya vármegye területén ASP szempontjából magas kockázatú terület kijelöléséről döntött. Somogyot közepes kockázatú területnek minősítették.

Valamennyi vadgazdálkodási egység területén maradéktalanul be kell tartani az országos főállatorvosi határozatban foglalt előírásokat, melyek Magyarország afrikai sertéspestis felszámolására vonatkozó mentesítési tervében szerepelnek, és a kockázati besorolásának megfelelően kell őket alkalmazni. Korábban Neszményi Zsolt főispán Lábodon beszélt arról, hogy 11 olyan vadásztársaság van Somogyban, amely a Drávával határos, ott külön szabályokat léptettek életbe a vírus megfékezésére. Hozzátette: azok a társaságok, amelyek nem teljesítik az éves előírt kilövési irányszámokat, bírságra számíthatnak.