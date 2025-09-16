Siófokiak! Így változik a parkolási rend a városban

A változás az I. és II. díjövezetbe sorolt, díjköteles várakozási területeket érinti a siófoki városközpontban. Ezeken a zónákon (8601 és 8602) 2025. szeptember 16. és 2026. május 14. között hétfőtől péntekig 7 és 18 óra között kell parkolójegyet venni. Szombaton és vasárnap a parkolás díjmentes (kivéve szombati munkanapok).

Változik a parkolás Siófokon

Forrás: siofok.hu

Szezonon kívüli parkolás Siófokon

A közlemény részletezi, hogy ünnepnapokon sem kell fizetni a parkolásért. Díjmentes a parkolás a Városnapon, november 28-án és 2025. december 24. és 2026. január 2. között.

A Balaton-parti fizető parkolók (8603 és 8604) ingyenesen használhatók szeptember 16-tól május 14-ig, minden nap.

2022. március 1. óta a zöld rendszámos gépjárművek parkolása is díjköteles Siófokon, így számukra sem jár automatikus kedvezmény.

Részletes tájékoztatás: siofok.hu parkolási tájékoztató menüpontjában és automatákon elhelyezett matricákon.