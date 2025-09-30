Szabadtéri halételek, kanyargó labirintus, kulináris kézfogás – odateszi magát ősszel Siófok

Október 10-12. között ismét a balatoni halé a főszerep a 12. Siófoki Halfesztiválon, ahol színes családi, és gyermekprogramok, ingyenes koncertek, kulináris élmények, Fish Food verseny, halkülönlegességek várnak minden korosztályt. Számos helyi együttes fellépése mellett a fesztiválhangulatról Balázs Klári–Korda György sztárpár, a Follow The Flow és Rudán Joe Band gondoskodnak. A Fő tér változatos gasztrokínálatából Vomberg Frigyes sztárséf és Fodor Noel, a 2023-as Bocuse d’Or magyar döntőjének győztese választja ki a 2025-ös év legjobb halas street foodját, melyet bárki megkóstolhat. A fesztiváltéren bemutatkozik a házigazda Siófok, valamint Magyarország „halas városai” a Duna és Tisza partjáról. Már biztosan itt lesz különleges halételekkel Baja, Szeged, Mohács és Paks városai, kiegészülve Porec testvérváros képviseletével.

Siófok ősszel a hagyományos halfesztivállal is várja a turistákat

Fotó: Krausz Andrea

Fesztiválok és élménytúrák színesítik a siófoki őszi programokat

Az őszi időszak a kulturális töltekezésre is kiváló, melyhez a Kálmán Imre Emlékház felkeresése, a BRTK Könyvtár eseményei és a Kálmán Imre Művelődési Központ előadásai, valamint kiállításai adnak különleges élményeket. Október 22-26. között a Kálmán Imre Emléknapok keretében léphetünk be az operettek csodálatos világába.

Egyre nagyobb teret hódít és jelentőséggel bír a mai ember felgyorsult életében a szabadidő aktív eltöltése, a testi-lelki feltöltődés. Siófokon ehhez ősszel is minden adott, néhány biztos élményt nyújtó tipp:

Családi bringatúra a lankás Balaton- és Sió-parti kerékpárutakon, felkeresve GasztroFok partnereket, termelőket, rejtett szolgáltatókat.

Lélegzetelállító panoráma a Siófoki Víztoronyból egy hosszú városi séta után.

Erdei séta és piknikezés a természetben a Töreki Halastavak partján.

Frissítő reggeli edzés a panorámás parti sportparkok egyikében, míg a gyerekek elmerülnek a játszóterek nyújtotta szórakozásban.

Családi móka a Siófoki Nagystrandon, ahol az óriáskerék és a beach csúszkapálya és az újra nyíló szalmalabirintus nyújt különleges élményt október 23-tól.

Érdemes aktívan felfedezni Siófok kulturális arcát is: a köztereket díszítő különleges szobrok játékos kódfejtő séták során kelnek életre, a Jókai parkban pedig 25 padon elrejtett Jókai-idézet várja a kíváncsi látogatókat.

GasztroFok – körbekóstolhatod a város

Az őszi időszak vége felé ismét várja Siófok a kóstolni vágyókat: újra jön a GasztroFok ŐSZ kulináris összefogás november 8-10. között, mely a térség gazdag bor- és gasztronómiai palettájának bemutatását, körbekóstolását tűzte ki célul egészen Széplaktól Sóstóig, Kilititől Szabadiig, bevonva a helyi termelőket, szolgáltatókat. Az esemény keretein belül az érdeklődőknek lehetőségük van „körbekóstolni” a résztvevő vendéglátóhelyek erre az alkalomra összeállított menüsorát. A kínálatban egyaránt megtalálhatóak helyi termelők, pincészetek, a legmagasabb kategóriás gourmet éttermek, streed food ételeket vagy desszerteket kínáló szolgáltatók is.

