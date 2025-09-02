szeptember 2., kedd

Ápolóktól a turizmusig – elindulnak a Debreceni Egyetem képzései Siófokon

Szeptembertől először indít képzéseket a Debreceni Egyetem a nyár fővárosában. A siófoki campus a 2025/2026-os tanévet 137 hallgatóval kezdheti meg.

Az 1893-ban megnyitott épületegyüttes először Sió és Hullám Szálló néven fogadta vendégeit Siófokon, a második világháború után pedig Bányász üdülőként működött. Az ezredfordulót követően több oktatási intézménynek is otthona volt. 2001-ben a Kodolányi János Főiskola siófoki képzési központja költözött ide, majd 2016-ban a Gábor Dénes Főiskola campusa működött itt. 2024-ben pedig bejelentették, hogy a Debreceni Egyetem siófoki campusa indítja el képzéseit.

Siófoki campus
Siófoki campus – indulnak a képzések a Debreceni Egyetem szakjain
Fotó: Krausz Andrea

Fókuszban az egészség- és gazdaságtudomány valamint gyermeknevelés a siófoki campuson 

– A Debreceni Egyetem Siófoki Campusán 2025. szeptemberében három kar, az Egészségtudományi Kar, a Gazdaságtudományi Kar, valamint a Gyermeknevelési és Gyógypedagógiai Kar indít képzéseket. Az általános felvételi eljárásban 104 jelentkező nyert felvételt ezeknek a karoknak a szakjaira Siófokon – tájékoztatta a Sonline.hu-t az egyetem sajtóközpontja. Mint írták, az általános felvételi eljárásban az ápolás és betegellátás alapszak ápoló szakirányára 17, az infekciókontroll mesterképzésre 41, a turizmus-vendéglátás alapszakra 18, a rekreáció és életmód alapképzésre 18, az óvodapedagógus (nemzetiségi óvodapedagógus szakirány) alapszakra pedig 10 hallgatót vett fel a Debreceni Egyetem.

A pótfelvételin további 33 tanuló érkezett

A 2025-ös pótfelvételi eljárásban tovább bővült a DE Siófok Campusra felvételt nyert hallgatók köre. 

Siófokon két kar, az Egészségtudományi Kar, valamint a Gazdaságtudományi Kar növelte a felvett hallgatók számát, három alapszakra és egy mesterképzésre összesen 33 jelentkezőt vettek fel a pótfelvételi keretében. 

Ebben az eljárásban az ápolás és betegellátás alapképzés ápoló szakirányára került be a legtöbb elsőéves hallgató, állami és önköltséges finanszírozási formában összesen 20-an nyertek felvételt. Továbbá az infekciókontroll mesterképzésre 3, a turizmus-vendéglátás alapszakra 4, a rekreáció és életmód alapképzésre 6 fő felvételizett sikeresen.


 

 

