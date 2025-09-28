Jubileum Siófokon: Somogy második legjobb gimnáziuma 75 éves jubileumát ünnepli

Az esemény fővédnöke dr. Lovász Irén Kossuth-díjas népdalénekes és néprajzkutató, aki 1979-ben érettségizett az iskola angol tagozatán. A 75 éves Siófoki Perczel Mór Gimnázium jelenleg Somogy legjobbjai között van. A Mathias Corvinus Collegium és az Oktatási Hivatal rangsora szerint a Kaposvári Táncsics Mihály Gimnázium után Somogy második legerősebb gimnáziuma.

A Siófoki Perczel Mór Gimnázium előadássorozattal köszönti 75 éves évfordulóját

Fotó: Krausz Andrea

A Hirsch-villában indult a tanítás – 4 év után adták át a Siófoki Perczel Mór Gimnázium épületét

Siófoki Állami Általános Gimnázium néven 1950-ben alakult. Ennek az évnek szeptemberében egy osztállyal és három tanárral indult meg a tanítás a Köztársaság utcai Hirsch-villában. A gimnázium éveken keresztül mostoha körülmények között több épületben működött. 1954 szeptemberében adták át az iskola új épületét a jelenlegi helyén, nyolc tanteremmel, előadótermekkel, tornateremmel, konyhai és ebédlő helyiségekkel. Az iskola a Perczel Mór nevet 1956. szeptember 29-én kapta meg.

Miért kellett egy falunak gimnázium?

Bognár Zoltán, a Siófoki századok és a Siófoki emlékek írója, valamint a Siófok – XX. századi történetek című könyv szerkesztője szintén a Perczel Mór Gimnázium tanulója volt, és meghívott előadóként is részt vesz a rendezvénysorozatban. A Sonline.hu kérdésére elmondta, hogy Siófok még falu volt 1950-ben, lakossága ekkor 6800 főt tett ki. Mégis fontosnak tartották az alapítók a gimnázium létrehozását, hiszen az általános iskolákban akkoriban 900 gyermek tanult, és a község vonzáskörzetével együtt még ennél is nagyobb létszámmal lehetett számolni. – A legközelebbi gimnáziumok túl messze voltak, ami a szerényebb lehetőségekkel rendelkező családok számára megnehezítette vagy lehetetlenné tette a továbbtanulást. Siófok évtizedek óta folyamatosan gyarapodott, a régi vágy teljesülésének idejét a vallás- és közoktatási minisztérium is elérkezettnek látta, így 1950. szeptember elsején a Hirsch-villában 50 tanulóval elindulhatott az immár 75 éves történet – mondta Bognár Zoltán, majd hozzátette, az intézmény első igazgatója Beró Pál volt. Legendás tanárok sora oktatott a gimnáziumban, amely rengeteg csodálatos életút bölcsőjévé vált. Ezekből nyújtanak majd ízelítőt az évforduló kapcsán szervezett előadások.

