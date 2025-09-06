Hétköznapi hősök: két ember életét mentette meg a siófoki rendőr egyetlen nap alatt

– Berzencei kisfiúként mindig vonzódtam az egyenruhához, a fegyveres testületekhez – mesélte, a már siófoki rendőrként szolgáló Novográdecz Tamás a Zsaru magazinnak. – Ez nem múlt el bennem, ezért az érettségi után a körmendi Rendészeti Szakközépiskolába jelentkeztem. Területi gyakorlatomat a Csurgói Rendőrőrsön teljesítettem, majd 2020 júniusában szereltem fel Siófokon. Néhány hónap után a közrendvédelemhez kértem áthelyezést, mert úgy éreztem, ott van igazán a helyem, mesélte Novográdecz Tamás a Zsaru magazinnak adott interjújában.

Álmodozó kisfiúból siófoki rendőr

Fotó: Zsaru magazin

Az őrmester azóta a siófoki kapitányság területén lát el szolgálatot, két éve körzeti megbízottként. A pályafutása alatt gyorsan megtapasztalta a „keleti őrszoba” jellegzetes szellemét, amit ő csak foxiszellemnek hív – a mozgékony, energikus, ám játékos foxterrier után.

– Ez nálunk amolyan mottó. A foxi barátságos és agilis, ahogy nekünk is annak kell lennünk a mindennapi szolgálatban. Néha, ha gyerekek integetnek az autóban ülve, felkapcsolom a kéket, vagy meg is állok, hogy lássák közelebbről a rendőrautót. Jó érzés mosolyt csalni az arcukra, tette hozzá.

Novográdecz Tamás számára a közlekedésrendészeten eltöltött rövid idő is hasznos tapasztalat volt: a legkisebb jogsértésre is felfigyel. Volt olyan hónap, amikor minden szolgálatban levettek legalább egy szabálytalan rendszámot.

Számtalan emlékezetes intézkedés fűződik a nevéhez. Egy éjszakai szolgálat során például egyetlen pillantás után megérezte, hogy baj lehet egy benzinkútnál parkoló autóval és sofőrjével. Az ellenőrzés során kábítószert, drogmérleget, macsétát és ólmosbotot is találtak, a férfiak pedig visszaeső bűnözők voltak.

Életet mentett a siófoki rendőr

Egy másik alkalommal a pályaudvarnál igazoltattak egy fiatalembert, akiről kiderült: ő követte el a Petőfi sétány környéki rablást. A felismerésükért jutalmat kaptak.

Az őrmester pályafutásának talán legemlékezetesebb napja azonban három éve volt.

– Egy nő egy ötemeletes panelház tetejéről készült leugrani. Felrohantunk, berúgtuk a lezárt ajtót, és két oldalról közelítve vissza tudtuk húzni. Pár órával később egy cég telephelyén csaptak fel a lángok, robbantak a gázpalackok. A tulajdonos bent volt, sokkos állapotban találtuk meg, és kihoztuk a tűzből. Aznap két ember életét mentettük meg, idézte fel.

A fiatal őrmester ma már nemcsak járőr, hanem mentor is: a Rendőrségi Oktatási és Kiképző Központban intézkedéstaktikai instruktorként tart előadásokat. – Arra ösztönzöm a kezdőket, hogy találják meg a saját stílusukat, és közben tartsák szem előtt a foxiszellemet – mondta.