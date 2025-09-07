szeptember 7., vasárnap

Nemzetközi viadal

5 órája

Temetésverseny: hantkészítésben nincs jobb a kaposvári sírásóknál az országban

A somogyiak az élmezőnyben végeztek a hétvégi szekszárdi rendezvényen. A nyolcadik sírásóverseny, ahol a hazai csapatokon kívül külföldiek is részt vettek, nemzetközivé bővült, ezúttal 21 csapat indult.

Harsányi Miklós

Óriás verseny volt: kötött, nehéz talajon mérte össze erejét, precizitását a 17 magyar,  két cseh, egy szerb és egy orosz csapat  Szekszárdon – a  sírásóverseny immár hosszú évek óta ismert szakmai találkozó.

A nyolcadik sírásóverseny, ahol a hazai csapatokon kívül külföldiek is részt vettek, nemzetközivé bővült
Fotó: MW

Sírásás, lelkileg, testileg megterhelő munka, kegyeleti szabályok betartása 

– A sírásást végző szakemberek a temetkezési szakma egyik legfontosabb szereplői – számolt be a Magyarországi Temetőfenntartók és Üzemeltetők Egyesülete (MTFE). – Egyesületünk célja, hogy ezt a lelkileg és testileg is megterhelő munkát, a kegyeleti szabályok betartása mellett, megismertessük és elismertessük a szakmán kívüliek körében is. 
Varga József, az MTFE elnöke mellett Szekszárd város alpolgármestere, Máté Péter is köszöntötte a versenyzőket. 

Sírásóverseny: nemzetközivé bővült a mezőny

  • Az idei verseny eredményei:  első helyezett Paraklétosz Nonprofit Kft., a csapatot Kiss László és Nagy Róbert alkotta. Második:  Székesfehérvár Városgondnoksága I. csapata  (Herceg Gyula és Hamar Zoltán), harmadik az AKSD, debreceni cég Csontbrigád csapat (Rácz János és Tóth Mihály).
  • Negyedik helyezett:  Somogy Temetkezési Kft. –  Balajcza Zsolt és Viszlovszki Zsolt
  • Az egyesület arról is beszámolt, hogy a többi csapat a kőkemény talajjal még nehezebben birkózott meg, ők nem érték el a szükséges 160 cm-es mélységet.

A kaposváriak különdíjat is nyertek

A kaposvári Balajcza Zsolt és Viszlovszki Zsolt páros nemcsak a negyedik helyet szerezte meg, hanem elnyerték a hantkészítési különdíjat is. Puskás Péter, a Somogy Megyei Temetkezési Kft. ügyvezetője érdeklődésünkre vasárnap elmondta: a versenyen két méter hosszú és 160 centiméter mély sírgödröt ástak. Nagyon nehezen zajlott a munka,  a nyári aszály miatt ugyanis rögös, száraz volt a talaj.
– Találkozási pont ez a verseny, ahol a megyék dolgozói évről évre indulnak – emelte ki. – Lényeges a szakszerű munka, mindenki időre dolgozik, s fontos, hogy a csapatok munka közben megfelelően beosszák az energiájukat. Dolgozóink kiválóan helytálltak a versenyen.

 

 

 

 

